2017受矚目寶寶名字 熊與菩提都上榜

統計結果顯示，原本是野生動物名稱，但近年來經常做為男孩名字的「熊」，被選為2017年最受矚目的頭號名字，在Nameberry網站人氣排行榜上位居第133名。

Nameberry網站日前公布2017年最受矚目名字排行榜，上榜名字除了以嬰兒取名趨勢做為指標之外，也分析每個名字在當今社會文化裡所帶來的影響。

（中央社記者顏伶如波特蘭30日專電）嬰兒取名網站Nameberry公布2017年最受矚目名字排行榜，充滿雄壯威武意涵的「熊」（Bear）榮登榜首，「菩提」、「河流」、「梅根」 都擠上前十名。

Nameberry網站指出，當美國女星艾莉西亞席佛史東（Alicia Silverstone）2011年喜獲麟兒，並宣布以「熊」為兒子命名時，曾經引發媒體譁然。不過，英國女星凱特溫絲蕾（Kate Winslet）2013年產下男嬰同樣也取名為「熊」，便讓這個名字變得普遍。

與「熊」有異曲同工之妙的名字「狼」（Wolf），近幾年在Nameberry網站也變得熱門，目前在人氣排行榜上位居第208名。「狐狸」（Fox）則在去年首度擠上Nameberry網站美國地區最熱門800個名字的排行榜內。

Nameberry網站統計顯示，「菩提」（Bodhi）這個充滿宗教意義的名字，人氣指數過去四年當中一路走高，排名向上跳越500個名次，目前在Nameberry網站人氣排行榜上位居第363名。電影「暮光之城2：新月」女星妮齊利德（Nikki Reed）今年7月所生的女兒，就是取名為「菩提」。

2017年最受矚目十大名字當中，還包括了「河流」（River）。Nameberry網站指出，從數十年來的熱門名字趨勢分析，可以看出早期是花朵、樹木名稱受到民眾喜愛，接著演變到鳥類、動物名稱，如今則進一步出現水域用詞備受青睞。

女星凱莉羅素（Keri Russell）2007年生下一子，名字就取為「河流」，「侏羅紀公園」（JurassicPark）男星傑夫高布倫（Jeff Goldblum）為2015年出生的長子，中間名（middle name）取為「海洋」（Ocean），今年4月出生的次子名字則取為「河流」。

Nameberry網站指出，「梅根」（Meghan）這個名字在1980年代出現熱門高峰之後，過去十幾年來人氣略減，但自從美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）與英國哈利王子交往戀情之後，又讓這個名字變得熱門，更可能成為2018年裡最熱門的女嬰名字。1061231