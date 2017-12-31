上海跨年禁放煙火 外灘防人潮

（中央社記者張淑伶上海31日電）在上海，跨年活動大致和幾件事有關：市區禁放煙火、名寺敲鐘辭歲、外灘看景、新天地商場演唱會。今年媒體還關注到以全國範圍來看，年輕女性喜歡和好友一起利用元旦假期出遊。

在中國上海申請手機號碼的民眾，30日前後都收到了來自官方的通知，提醒上海市外環線內一律禁止燃放、儲存和銷售煙火爆竹。

禁放煙火的原因主要是因為空氣汙染嚴重，這項規定的限制區域在2015年從內環以內擴展到外環以內。外環線內的面積大概有680平方公里，相當於2.5個台北市。

老一輩的人看待跨年，習慣等待佛教寺院裡的新年敲鐘祈福。上海知名的龍華寺、靜安寺、寶華寺、玉佛寺、東林禪寺這5所古剎的敲鐘活動特別有名。