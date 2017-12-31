上海跨年禁放煙火 外灘防人潮

（中央社記者張淑伶上海31日電）在上海，跨年活動大致和幾件事有關：市區禁放煙火、名寺敲鐘辭歲、外灘看景、新天地商場演唱會。今年媒體還關注到以全國範圍來看，年輕女性喜歡和好友一起利用元旦假期出遊。
在中國上海申請手機號碼的民眾，30日前後都收到了來自官方的通知，提醒上海市外環線內一律禁止燃放、儲存和銷售煙火爆竹。
禁放煙火的原因主要是因為空氣汙染嚴重，這項規定的限制區域在2015年從內環以內擴展到外環以內。外環線內的面積大概有680平方公里，相當於2.5個台北市。
老一輩的人看待跨年，習慣等待佛教寺院裡的新年敲鐘祈福。上海知名的龍華寺、靜安寺、寶華寺、玉佛寺、東林禪寺這5所古剎的敲鐘活動特別有名。
根據新民晚報，由於文化大革命對傳統習俗的破壞，一直到1980年代寺院才恢復寺院敲鐘迎新的活動，龍華寺是第一個恢復這項傳統的。
外灘因為夜景美麗，既可隔江眺望陸家嘴各式摩天大樓的燈景，又可感受租界時期建立的各種西洋式建築的風華，所以一直是許多人的跨年去處。
2014年12月31日夜晚11時35分左右，外灘發生36人死亡的踩踏事故，之後幾年上海每到歲末就加大部署警力維持秩序，公共運輸系統當晚也會刻意提早取消鄰近外灘的地鐵站停靠，用意就是減少深夜還在外灘逗留的人群。
商業發達的上海，跨年演唱會也有濃濃的商業味。由新天地商場主辦的跨年演唱會已行之有年，觀眾需要透過購物取得入場門票。今年邀請的來賓兼顧兩岸三地歌手，包括林宥嘉、郭富城和胡彥斌等。
除了針對跨年時刻設計的活動外，陸媒青年報引述攜程旅行網的調查指出，從12月28日到2018年1月5日是中國人旅遊高峰，有55%的遊客選擇境內旅遊，45%選擇出境遊。其中，有6成的遊客是女性，「90後（1990年代出生）」占24%，80後占31%，兩者構成旅行市場的主力。
報導說，和春節時主要為全家旅遊不同，元旦期間的出遊更多是與同事、好友或情侶一起。1061231