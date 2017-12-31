〈2018搶先看〉台廠搶Mini LED背光應用

目前許多業者都積極研發 Mini LED 相關應用，晶片廠包括晶電 (2448-TW)、隆達 (3698-TW)、三安、華燦等；封裝廠有億光 (2393-TW)、榮創 (3437-TW)、宏齊 (6168-TW)、首爾半導體等；IC 設計廠有聚積 (3527-TW)、瑞鼎等；面板廠有友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)；顯示屏廠商則包括利亞德等。

Micro LED 受限製程瓶頸還未突破，短期內難有商品化產品出現，台廠紛紛轉攻 Mini LED 產品，並相繼喊出最快明年第 2 季出貨，市場認為，這可望為沉寂許久的 LED 產業迎來一波新商機。

晶電董事長李秉傑認為，Mini LED 有機會成為未來背光主流產品，而晶電的研發將在今年底至明年初有具體成果，可望於明年第 2 季投產，相關應用產品有機會在明年上半年小幅量產，後市營運展望樂觀。

隆達則是明年下半年也將有 Mini LED 導入 NB 與手機等背光應用產品，隆達表示，LED 廠商近來大多開始朝高附加價值產品發展，現有的 LED 要提升技術競爭力，另一方面則要開發新技術，Mini LED 就是追求新技術下所誕生的產物。

除晶電與隆達外，榮創也將目標瞄準 Mini LED 電視背光應用市場，而宏齊的 Mini LED 技術研發則處於最後階段，預計最快也會在明年第 2 季出貨。

研調機構 LEDinside 研究副理楊富寶指出，未來 Mini LED 可能的發展方向，包括電視、手機、車用面板與顯示屏等，預估 2023 年整體 Mini LED 產值將達到 10 億美元，其中，LED 顯示屏與大尺寸電視等，將成為未來 Mini LED 應用主流。