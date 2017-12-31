給孩子新年禮物 A肝疫苗納常規接種

（中央社記者陳偉婷台北31日電）幼兒染A肝可能傳染成人，造成急性肝炎或猛爆性肝炎，也可能致流行。明年1月1日起，A型肝炎疫苗納幼兒常規疫苗，滿1歲可打，估每年20萬人受惠。

A型肝炎是感染A型肝炎病毒所造成的急性肝臟發炎。嬰幼兒若被感染，一般不會有明顯症狀，但因A肝病毒透過糞口傳染，如果成人接觸到染病的嬰幼兒糞便、受到病毒污染的食物等，就有可能感染。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，成人若感染A肝病毒，可能出現疲倦、厭食、發燒、黃疸、尿液顏色變濃、上腹部疼痛等，大部分會自然痊癒，然後產生抗體。但少數病例可能出現猛爆性肝炎，嚴重會致死，必須換肝救命。