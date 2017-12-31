加泰隆尼亞前主席隔空喊話 要求復職

（中央社馬德里30日綜合外電報導）遭革職的西班牙加泰隆尼亞自治政府主席普伊格蒙特今天敦促西班牙總理拉荷義，接受12月21日的選舉結果，恢復加泰隆尼亞地方政府職權，作為政治和解的一部分。

加泰隆尼亞政府10月1日舉辦被西國法院裁定違法的獨立公投後，遭解除職務。

法新社報導，普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在比利時布魯塞爾表示：「身為主席，我要求西班牙政府和支持西班牙政府的人…恢復他們未經加泰隆尼亞人允許，從加泰隆尼亞人那裡剝奪的權利。」

普伊格蒙特政府在公投後宣布加泰隆尼亞獨立，但馬德里隨即解除普伊格蒙特與其團隊職務。面臨逮捕命運的普伊格蒙特流亡比利時，政府同僚則被捕入獄。