「拿督威拉」王琇瑛　勞軍回饋故鄉

馬來西亞僑胞「拿督威拉」王琇瑛總裁，回到故鄉澎湖勞軍，29日起一連兩天於澎湖演藝廳安排精彩原住民舞蹈慰勞澎湖在地軍民。縣長陳光復30日晚間前往演藝廳與鄉親同樂，也感謝王總裁貢獻心力，回饋鄉里。

出身澎湖湖西的王琇瑛，2017年11月5日受封為拿督威拉，代表對馬來西亞有傑出貢獻，是第一位獲得拿督威拉封號的台灣女性，王琇瑛29日一早返回故鄉，除致贈澎防部慰問金，與澎湖企業人士座談外，更一連兩天於演藝廳舉辦原住民舞蹈表演，與澎湖軍民同歡。30日提供澎湖鄉親免費入場觀賞，包括副議長陳雙全、文化局長鄭家薇、教育處長葉子超、馬公國中校長葉天賞等到場欣賞原住民精彩舞蹈表演。

陳光復感謝王琇瑛總裁關心澎湖，回到出生的地方，帶來原住民團體及優質歌星回饋鄉親。他稱王琇瑛為澎湖之光，對於他獲得華人最高榮譽拿督威拉表達敬佩之意。



▲陳光復感謝王琇瑛總裁關心澎湖。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 30）

王琇瑛表示，受封拿督威拉時最想回到故鄉澎湖，將所見所聞與奉獻力量回到她的出生地，未來希望常回到家鄉貢獻一己之力，投資百貨公司。

晚會由利珍及妮卡兒主持，主辦單位安排阿美族歡樂舞、賽德克精神舞、鄒族魅力動舞高山青、達悟族勇士舞及甩髮舞等精采且魅力十足舞蹈，也邀請鮑正芳、李倩、陳玉樺、王小芳等歌星演唱一連串經典歌曲，引起現場民眾共鳴，動人美妙的歌聲，令觀眾聽得如癡如醉，為鄉親帶來視覺及聽覺上饗宴。同時，現場也準備互動小遊戲，獲勝者獲得王琇瑛及陳光復加碼紅包，最後陳光復和民眾一起合跳高山青，晚會氣氛high到最高點。



▲一連兩天於演藝廳舉辦原住民舞蹈表演，與澎湖軍民同歡。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 30）