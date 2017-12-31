圖輯／林明禎性感女戰士現身　陪大家過新年

林明禎今年跨年夜將首度站上台北、桃園兩大跨年晚會演唱。今(31)日下午在台北東區現身，穿上一襲未來感的藍色性感女戰士服，腳踩13.5公分高跟鞋，現場還拿熱飲跟點心給媒體。她新年新願望是希望大家身體都能健健康康。