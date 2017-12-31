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圖輯／林明禎性感女戰士現身　陪大家過新年

圖輯／記者林柏年2017/12/31 15:17

  • ▲林明禎一襲藍色性感女戰士的服裝，腳踩13.5公分高跟鞋亮相。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）

  • ▲林明禎一襲藍色性感女戰士的服裝，腳踩13.5公分高跟鞋亮相。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）

  • ▲林明禎一襲藍色性感女戰士的服裝，腳踩13.5公分高跟鞋亮相。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）

  • ▲林明禎一襲藍色性感女戰士的服裝，腳踩13.5公分高跟鞋亮相。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）

  • ▲林明禎一襲藍色性感女戰士的服裝，腳踩13.5公分高跟鞋亮相。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）

  • ▲林明禎一襲藍色性感女戰士的服裝，腳踩13.5公分高跟鞋亮相。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）

  • ▲林明禎一襲藍色性感女戰士的服裝，腳踩13.5公分高跟鞋亮相。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）

  • ▲林明禎一襲藍色性感女戰士的服裝，腳踩13.5公分高跟鞋亮相。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）

  • ▲林明禎一襲藍色性感女戰士的服裝，腳踩13.5公分高跟鞋亮相。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）

  • ▲林明禎一襲藍色性感女戰士的服裝，腳踩13.5公分高跟鞋亮相。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）

  • ▲林明禎一襲藍色性感女戰士的服裝，腳踩13.5公分高跟鞋亮相。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）

  • ▲林明禎現場拿熱飲跟點心給媒體吃。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）

林明禎今年跨年夜將首度站上台北、桃園兩大跨年晚會演唱。今(31)日下午在台北東區現身，穿上一襲未來感的藍色性感女戰士服，腳踩13.5公分高跟鞋，現場還拿熱飲跟點心給媒體。她新年新願望是希望大家身體都能健健康康。

關鍵字林明禎
陳昇連續24年跨年前夕開唱

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