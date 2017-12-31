〈2018搶先看〉稅改案進入二讀程序 拚明年1月臨

政府力推稅改方案，自《所得稅法》修正草案行政院通過後，多名立委針對薪資扣除額提案加碼，稅改版本多達 54 案，於 11 月 2 日進入立法院財委會審查，至今召開 4 次委員會，僅審 7 條、通過 1 條，即「取消兩稅合一部分設算扣抵」，進度嚴重落後。

由於立法院民進黨團不滿國民黨審查「牛步化」，12 月 15 日挾多數人優勢，拋開委員會近 50 版本，將稅改修正草案從財委會抽出，送入二讀程序，目前已進入一個月協商期。行政院院長賴清德也在 12 月 28 日宣布，自明年 1 月 5 日起舉行立法院臨時會，力拚稅改《所得稅法》修正草案通過。

根據行政院版《所得稅法》修正草案，內容主要分為四大主軸，包括第一、減輕薪資所得者及中低所得者租稅負擔，即調高三大扣除額：標準扣除額從 9 萬元提高為 11 萬元、薪資所得特別扣除額從 12.8 萬元提高為 18 萬元，以及身心障礙特別扣除額自 12.8 萬元提高為 18 萬元。

第二、減輕中小型及新創企業稅負，其中包括獨資合夥組織免徵營所稅，直接歸課出資人綜所稅、未分配盈餘加徵營所稅稅率減至 5%。

第三、建立具競爭力的投資所得稅，即廢除設算扣抵制，改採股利所得課稅新制、營所稅稅率由 17% 調高至 20%、調降綜所稅最高稅率至 40%。

第四、調整外資所得稅負，包括取消外資股東抵繳稅額規定、外資股利所得扣繳率從 20% 調高至 21%。

稅改案立法院審查期間，立委建議財政部不要「鐵板一塊」，並直言不會全然接受行政院版本通過。其中有立委分別提出，中小企業應維持營所稅 17% 稅率、外資股利所得扣繳率調高至 22%，以及再調高標扣額、薪扣額以及身心障礙扣除額等建議。

財政部對此則回應，有調整空間，不過需待可容許稅收損失評估後，進一步與行政院討論。而針對稅改案的推動，財政部長許虞哲也強調，「稅改對大部分民眾有利，希望能儘早通過。」