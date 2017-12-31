梅克爾的黃昏 德政壇進入世代交替

因此，大選結果表面看來，梅克爾領導的保守陣營保住最大黨，事實上卻是「慘勝」，3成多的得票率創下史上最低。原來的執政夥伴、左派大黨社民黨（SPD），甚至萎縮到只剩下2成。

2015年9月，梅克爾同意接納被匈牙利拒絕的難民，造成大量難民湧進國內，堪稱是近年德國政治的分水嶺。從此，德國社會就被難民議題撕裂，訴諸反難民的德國另類選擇黨（AfD）趁勢崛起，並在這次選後首度進入國會，撼動原本根深蒂固的政治板塊。

（中央社記者林育立柏林30日專電）大選結束至今已3個多月，德國依然處於看守政府狀態，尋求連任的梅克爾，明年年初將展開新一輪的組閣談判，無論結果如何，德國政壇即將進入世代交替的關鍵期。

此外，政壇上還有4個勢均力敵的小黨，為了組織穩定的多數政府，梅克爾只好被迫與小黨分享權力。

不料，梅克爾與親商的自由民主黨（FDP）和主張環保的綠黨（Die Grunen）兩個小黨的組閣談判，竟在11月底意外觸礁。如今，梅克爾只剩下與社民黨繼續執政的選項，談判預計在明年1月7日展開。

顯而易見的是，談判拖愈久，以致新政府遲遲無法上路，梅克爾執政的威信就受到挑戰。近日，德國媒體已經開始大做文章，呼籲連續執政12年的她，及早進行黨內的世代交替，「總理的黃昏」和「漫長的告別」成了政壇的流行語。

最新的民調也顯示，一半的德國人希望梅克爾續任總理，但也有同樣多的人認為她做不滿4年任期。由此可見，執政經驗豐富的她，雖然依然受到民眾的信賴，愈來愈多人已感到不耐。

明年1月開啟的組閣談判，結果還得經社民黨黨代表大會的確認，過程中充滿變數。因此，最悲觀的預測是談判再度破局，只剩下重新大選一途。

果真如此，梅克爾的權威將大受打擊，重新披掛上陣的可能性微乎其微，德國政壇將提早進入世代交替。

如果梅克爾與社民黨的談判進展順利，一如觀察家最樂觀的預期，最快明年3月底，也就是復活節前夕，新政府就能成立，德國總算脫離選後近半年的僵局。

屆時，梅克爾勢必會在內閣中安排中生代領袖，回應社會改變的呼聲，目前已經有55歲的薩蘭邦總理克蘭普卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）和37歲的財政部次長史巴恩（Jens Spahn）等多位熱門人選，至於誰才能從她手中接棒，就看個人的造化了。1061231