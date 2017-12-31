理還亂 2018香港續受政治纏擾

（中央社記者張謙香港31日電）2017年即將過去，踏入2018年，可能震撼港人的大事都與基礎建設有關，而這些建設能否順利運行，背後卻又涉及政治。

在2017年結束前，中國大陸人民代表大會常務委員會通過廣深港高速鐵路香港站實施「一地兩檢」的合作安排，即北京方面同意大陸執法人員在港劃地執法。

廣深港高鐵連接廣州、深圳和香港，廣深段早已通車，只剩下香港段尚未開通，但香港段已接近完成階段，預料明年第三季通車。

在廣深港高鐵全線通車後，今後由香港到廣州的行車時間將由目前2個多小時縮短至48分鐘。