陳昇跨年嗨唱 5小時50多首笑淚交織

（中央社記者江佩凌台北31日電）歌手陳昇第24個跨年演唱會昨晚舉行第一場演出，陳昇不時以感性談話和幽默互動與粉絲敘舊，讓不少歌迷淚中帶笑，新寶島康樂隊的成員輪番上台演出，5小時熱唱超過50首曲目。

陳昇「說故事的自由人」演唱會昨晚起一連兩天在台北國際會議中心登場。根據新聞稿指出，昨晚首場座無虛席，按往年慣例後台備酒應戰，今年有20箱紅酒與3箱威士忌供陳昇以酒潤喉。開場陳昇則以「捕夢網」一曲感性揭幕，和3300名歌迷同歡「小跨年」。

一年一度相聚跨年，已和歌迷達成互動默契，陳昇表示，這麼多年來大家熱情相挺，這個約定真的是要唱到「掛點」為止，這也是他與粉絲間的「永恆約會」，並開心笑說：「我們不用在意形式、日期，每天都是跨年，開心最重要。」