陳昇跨年嗨唱 5小時50多首笑淚交織

（中央社記者江佩凌台北31日電）歌手陳昇第24個跨年演唱會昨晚舉行第一場演出，陳昇不時以感性談話和幽默互動與粉絲敘舊，讓不少歌迷淚中帶笑，新寶島康樂隊的成員輪番上台演出，5小時熱唱超過50首曲目。
陳昇「說故事的自由人」演唱會昨晚起一連兩天在台北國際會議中心登場。根據新聞稿指出，昨晚首場座無虛席，按往年慣例後台備酒應戰，今年有20箱紅酒與3箱威士忌供陳昇以酒潤喉。開場陳昇則以「捕夢網」一曲感性揭幕，和3300名歌迷同歡「小跨年」。
一年一度相聚跨年，已和歌迷達成互動默契，陳昇表示，這麼多年來大家熱情相挺，這個約定真的是要唱到「掛點」為止，這也是他與粉絲間的「永恆約會」，並開心笑說：「我們不用在意形式、日期，每天都是跨年，開心最重要。」
此次演唱會造型，陳昇化身型男，以印有文字的水藍西裝登場，他打趣地說，雖然是大叔年紀，總要讓大家賞心悅目；舞台設計部分，則將南機場眷村複製到台上立體呈現，紅門鐵窗屋舍，頗有懷舊風。
演唱期間，陳昇不時以感性談話和幽默互動與粉絲敘舊，讓不少歌迷淚中帶笑。其中，嗨唱「六份地圖」、「狗臉的歲月」，以及與排灣族小朋友組成的高士古謠隊合唱「歸鄉」、「路口」等金曲，粉絲不時跟著開口唱，猶如卡拉OK歡唱時間，在演唱「歡聚歌」時，更掀起一段高潮。
在31日凌晨時，陳昇演唱歌曲DeDoSo中間，忽然驚喜地在台上開始倒數跨年，現場粉絲尖叫聲四起，將氣氛推上最高點。
演唱會尾聲，陳昇高唱「台北附近」與安可曲「我曾愛過一個男孩」動人的歌聲中，完成馬拉松5小時的熱唱，約凌晨2時結束，為第24次的跨年演唱會首場演出，留下美好回憶。1061231