從民調看端倪　國民黨2018重現生機？

調查詢問：「台灣目前除了民進黨、國民黨兩大黨之外，還有幾個小黨，如：時代力量、親民黨、台聯黨、新黨等等。在這些大大小小的政黨中，您個人比較支持哪一個政黨？」

國民黨是否重現生機，台灣民意基金會31日發布民調顯示，當今台灣人的政黨支持傾向，23.4%支持民進黨，21.4%支持國民黨，兩大黨差距已在誤差範圍內，執政黨應有所警惕。

這項發現顯示，2017年12月民進黨和國民黨的社會支持差距已急遽縮小到只有兩個百分點，同時，時代力量也正緩步上揚，收回了一點版圖。



▲政黨支持傾向調查。 （圖／台灣民意基金會,2016/7~2017/12）

與過去的調查相較，清楚地看見民進黨的社會支持度從今年九月的30.2%急遽下滑到十二月的23.4%；國民黨則從九月的18.9%小幅提升到21.4%，時代力量則從九月的6.4%上升到十二月的8.4。

另外一個明顯的跡象是，自稱沒支持任何特定政黨的人已高達41.3%，達到空前最高的狀態。但這些人在2018地方選舉中，潛在的藍綠支持者是否會歸隊呢？令人玩味。

該調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計，山水民意研究公司受基金會委託執行。訪問期間是2017年12月25-26兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意基金會。