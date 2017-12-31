台中市跨年晚會活動　嚴禁攜帶波波球入場

市府31日晚間將在國立台灣體育運動大學，以及后里麗寶樂園第二停車場同時舉行跨年晚會，由於人潮眾多，為維護公共安全，將針對波波球嚴格實施管制；所有的入口均有人員檢查，攜帶波波球的民眾將無法入場，同時也將由市府相關單位加強稽查販售行為。

近來有業者販售俗稱「波波球」的發光氣球，常見於許多夜間活動。由於波波球屬中央規定應檢驗商品，若充填氫氣更有爆炸公共安全疑慮，台中市政府重申31日跨年晚會禁止攜帶波波球入場；市府強調，將加強管制同時稽查販售行為，籲請民眾與業者注意遵守規定，以維護公共安全。

市府經發局說明，市面上販售的波波球，屬於經濟部標準檢驗局公告應檢驗商品的玩具之一，必須符合檢驗規定；同時，也禁止使用氫氣等易燃氣體充填，必須貼附商品檢驗標識及中文標示，以符合商品檢驗規定。市府日前在柳川耶誕點燈活動中已加強查驗，也在市面上稽查，違反規定者可依商品檢驗法禁止陳列或銷售，違者處以1萬至10萬元罰鍰。

攤販如在道路或人行道販售波波球，涉違反道路交通管理處罰條例規定，將通報轄區派出所查處。此外，交通局表示，依據台鐵105年4月22日起公告「旅客乘車隨身攜帶物品注意事項」，氣球除了在進站乘車前放氣，否則不得隨身攜帶上車；若氣球填充氫氣，由於有爆炸危險，高鐵已明文禁止攜帶。

至於台中各家客運，依各業者定期化契約規定，「乘客若攜帶違禁品、危險品、易生變壞或破損之物品、不潔或易汙損他物之物品、厭惡品，客運公司得拒絕其搭乘」，波波球若填充氫氣，有爆炸疑慮，將歸為危險品，不得攜帶上車。