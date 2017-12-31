年終錢莊暴力討債　大膽狠砸文正派出所鄰宅

今凌晨第二分局文正派出所緊鄰的一間民宅玻璃大門轟然巨響，玻璃碎一地，員警跑出看個究竟，竟然有人太歲頭上動土，砸門暴力討債，員警喝令不要跑，幾個箭步上前將男子逮個正著。原來地下錢莊為了討十萬元的債務，竟然叫小弟砸門警告，但當時債主不在家，倒是轟然巨響引來隔壁的警察。文正派出所已通知屋主提出毀損告訴。



▲債務人住處就緊鄰文正派出所，錢莊小弟還是使命必達，完成暴力砸門的警告任務（圖／記者鄧力軍攝 , 2017.12.31）