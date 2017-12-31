年終錢莊暴力討債　大膽狠砸文正派出所鄰宅

今凌晨第二分局文正派出所緊鄰的一間民宅玻璃大門轟然巨響，玻璃碎一地，員警跑出看個究竟，竟然有人太歲頭上動土，砸門暴力討債，員警喝令不要跑，幾個箭步上前將男子逮個正著。原來地下錢莊為了討十萬元的債務，竟然叫小弟砸門警告，但當時債主不在家，倒是轟然巨響引來隔壁的警察。文正派出所已通知屋主提出毀損告訴。
▲債務人住處就緊鄰文正派出所，錢莊小弟還是使命必達，完成暴力砸門的警告任務（圖／記者鄧力軍攝 , 2017.12.31）
據瞭解，債務人為一名計程車司機，日前手頭頗緊而向地下錢莊借了一條十萬元，因為有駕駛計程車的正當職業，錢莊就順利撥款借出，然而計程車司機卻未按時還款，地下錢莊再三催促還款未果，才決定使出暴力警告手段。
▲文正派出所值班員警聽到砸門巨響，第一時間衝出逮獲錢莊小弟，押回派出所調查（圖／記者鄧力軍攝 , 2017.12.31）
31日凌晨錢莊派出一名小弟到台中市中正路債務人住處探頭探腦，發現債務人住處旁竟然是第二分局文正派出所，但為了圓滿達成暴力討債的警告任務，還是惡從膽邊生，抱著一顆橄欖球大的石頭，砸向債務人大門。一聲轟然巨響，深夜格外大聲，隔壁派出所員警跑出查看，目擊尚在原地的施暴男子，員警幾個箭步向前，喝令不准跑，當場將他逮個正著。警方將他押返所調查始未，並通知債務人及房東制作相關筆錄。