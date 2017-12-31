跨年何處去　快來看各地演唱會有哪些大咖

到了歲末年終，大家最關心的，就是最後一晚要跟哪個明星一起倒數，今（2017）年各地跨年卡司超堅強，快來看看有那些大咖！

臺北最HIGH新年城 周湯豪帥氣開場畢書盡壓軸

「2018臺北最High新年城」將在今晚7點盛大展開，由曾寶儀、「KID」林柏昇聯手主持，周湯豪帥氣唱開場，畢書盡壓軸演出，陪民眾開心迎新年。演唱卡司還有盧廣仲、蔡健雅、韋禮安、頑童MJ116、丁噹、艾怡良、林明禎、鬼鬼、韓國新生代男團IN2IT及全台最大咖「南韓天王」Rain等，相當令人期待。

每年的101煙火也是臺北跨年晚會重頭戲，備受世界矚目，此次臺北101跨年燈光煙火秀主題是「2018 幸福共好 Happy Together」，時間更長，煙火等級更提升，加入燈光秀等多媒體裝置演出，總長度達360秒，期待帶給觀眾不同的視覺感受。



▲安心亞挑戰20分鐘勁歌熱舞不斷電。（圖／三立提供 , 2017.12.27）

臺中跨年星光璀璨 安心亞熱舞開場不斷電

「星光璀璨迎花博2018台中跨年晚會」延續雙主場規模，同步在台體大田徑場及麗寶樂園登場，集結超強卡司、實力唱將與偶像歌手，並融入台中世界花博及東亞青年運動會的元素，展現台中市的熱情活力，讓氣氛High翻天。

后里現場今（31）日從下午六點就開場，將在麗寶樂園第二停車場熱鬧開唱，本場是全台演唱卡司組數最多的一場，由「宅男女神」安心亞火辣打頭陣，挑戰20分鐘勁歌熱舞不斷電，與跨年復出的「姊姊」謝金燕一決高下，爭奪跨年最性感女神寶座。主持方面，由默契十足的「糖果組合」阿KEN與「Sandy」吳姍儒聯手。演出陣容相當龐大，包含安那、「JR」紀言愷、「王子」邱勝翊、小宇、GTM、BOXING、阿喜、袁永琳、陳彥允、Erica與林育羣等藝人，相當令人期待。

后里現場還有亞洲第一大摩天輪炫光秀，以及利用擴增實境最新技術，將虛擬影像及現實場景融為一體，滿足現場粉絲的視覺感受。而天空也將有雪花，營造北國浪漫氣氛，為了迎接「2018臺中世界花卉博覽會」，在倒數時營造獨家香氛情境，讓前來跨年的觀眾浪漫迎新年。

台體大現場則由綜藝大哥曾國城、天心聯手主持，玖壹壹開場演出，陶喆獨家倒數，還有周湯豪壓軸，演出卡司也相當堅強，包含戴愛玲、周興哲、柯有倫、閻奕格、周蕙、魏如萱、小宇、宇宙人、Erika與A-team等明星輪番上陣，讓粉絲開心迎新年。



▲謝金燕擔任高雄跨年演唱會壓軸。（圖／翻攝自《VOGUE》臉書，2017.12.02）

高雄夢時代跨年派對 謝金燕與粉絲一起倒數

電音天后「姊姊」謝金燕在「2018愛˙sharing高雄夢時代跨年派對」擔任壓軸演唱！本場由綜藝大哥胡瓜、阿翔、莎莎與白家綺一起主持，演出陣容相當堅強，包含八三夭、楊蒨時、羅平、王建復、畢書盡、許富凱、孫淑媚、郭書瑤、曾沛慈、曾之喬、生祥樂隊、家家、滅火器、徐佳瑩以及鼓鼓等藝人，相當值得期待。

睽違已久的電音女神謝金燕，其實邀約滿檔，但在2017年終特別推掉了所有通告，熱愛這片土地的她，選擇留在台灣陪伴喜愛她的歌迷，並在自己的故鄉高雄一起與粉絲共度跨年派對。



▲瑤瑤台南跨年壓軸，就是不讓你睡。（合成圖／翻攝自臉書 , 2017.12.31）

台南心時代跨年晚會走文青風 瑤瑤壓軸不讓你睡

「2018台南心時代跨年晚會」今晚6點在台南高鐵站前廣場熱鬧登場，有別以往的華麗風，今（2017）年改走台南文青風及在地風，維持低碳環保精神，與在地青年職人同樂倒數，更找來年輕主持群吳怡霈、納豆、黃鐙輝以及謝忻陪民眾迎新年。本場跨年打出地表最強女神及女唱將接力開唱，有郭書瑤、安心亞、鬼鬼、李千娜、家家，此外還有線上最受歡迎男偶像歌手鼓鼓、吳思賢、滅火器、蔡小虎、蔡佳麟、莊振凱、大支、大賀兄弟等接連開唱，將與大家共同迎接2018年的到來！

擔任晚會倒數前壓軸演出的「瑤瑤」郭書瑤，今（2017）年第二年到台南參加跨年演出，她為了本場表演不僅嘗試新曲風、舞蹈，更準備超棒服裝，絕對會讓台南跨年「超好看」！本場延續舊例，不放煙火，邀請動畫電影《小貓巴克里》導演邱立偉及5名台南職人代表陪同民眾倒數。台南市政府加碼送好禮，包含SUZUKI汽車、宏佳騰機車、華航台南大阪、台南香港來回機票等百萬好禮，堪稱全台最多禮的跨年晚會。