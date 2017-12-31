希臘決定庇護土直升機駕駛 安卡拉怒嗆

聲明警告兩國雙邊關係恐受影響，「希臘尚未展現出我們在打擊恐怖主義上，期望在盟友身上看到的支持與合作」。

土耳其外交部發布聲明說，這項決定「再次顯示希臘是一個保護並擁抱陰謀者的國家」。聲明補充說，這個裁決「出自政治動機」。

法新社報導，希臘當局裁定，這名載運其他7名土國軍官至希臘的直升機副駕駛人權岌岌可危，因此不顧安卡拉當局一再提出引渡要求，仍批准庇護申請。

（中央社雅典30日綜合外電報導）土耳其外交部今天痛批希臘決定庇護一名去年流產政變後逃出國的土籍直升機副駕駛，說此舉有「政治動機」，還警告會對雙邊關係有負面影響。

路透社報導，希臘當局尚未立即做出評論。

這名直升機副駕駛於2016年7月15日政變失敗後數小時抵達希臘城市亞歷山德魯波利（Alexandroupoli），並否認參與政變。

根據司法消息來源，希臘法官的裁決有把多個人權團體和歐洲理事會的報告納入考量，這些報告警告，土國經常侵犯政變嫌疑人的人權。

針對其他7名軍官的裁決預料未來幾週出爐。

土耳其流產政變以來，已超過14萬人遭革職，包括法官、律師、記者和學者。另有約5萬5000人因疑似與居住美國的教士葛蘭（Fethullah Gulen）掛勾而被捕。

土耳其歸咎葛蘭下令政變，葛蘭否認。（譯者：中央社蔡佳敏）1061231