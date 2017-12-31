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尋找昔日風華　羅東林管處舉辦太平山老照片徵集活動

記者李清貴／宜蘭報導2017/12/31 11:40
▲羅東林管處舉辦太平山老照片徵集活動。（圖／記者李清貴翻攝 , 2017.12.31）
▲羅東林管處舉辦太平山老照片徵集活動。（圖／記者李清貴翻攝 , 2017.12.31）

太平山在林木生產時代（1914～1982）的數十年間，曾經有過輝煌歷史，除了宜蘭在地人，全台各地亦有許多人移居於太平山鄰近各村落「討生活」、「闖事業」。為蒐集太平山生產時期圖像、文件，林務局羅東林區管理處將於107年1月1日起至107年3月31日期間辦理「山中歲月‧太平時光」老照片徵集活動，如果民眾手上有相關資料，請將原始正本及授權同意書，郵寄至羅東林區管理處育樂課，凡經獲選用之老照片或舊文件，將致贈使用及典藏費，每件新台幣壹仟元。

太平山自1914年日本人開始進行山林調查，1915年伐採檜木，迄今經營已有一世紀。而林木生產時代（1914～1982）的數十年間，除了在地宜蘭人，全台各地亦有許多人移居於太平山鄰近各村落「討生活」、「闖事業」。為尋找昔時畫面，共築傳奇歲月，林務局羅東林區管理處將於107年1月1日起至107年3月31日期間辦理「山中歲月‧太平時光」老照片徵集活動，彙藏太平山生產時期圖像、文件，希望透過整理、數位化、文字記錄等保存作業，使珍貴的歷史影像得以永久典藏、分享與再利用。

羅東林管處表示，「山中歲月‧太平時光」老照片徵集，以1982年(民國71年)之前太平山林木生產時期相關圖像與文件為主。包含太平山林區、大元山林區、羅東林場，及其周邊生活食衣住行育樂等相關設施、作業、生產、生活等內容之圖像與文件均可。凡經獲選用之老照片或舊文件，將致贈使用及典藏費，每件新台幣壹仟元，並由林務局羅東林管處進行文件翻拍或掃瞄後建立數位檔案，原件退還提供者。徵集期間，請將老照片或舊文件等原始正本及授權同意書，郵寄至羅東林區管理處育樂課(265宜蘭縣羅東鎮中正北路118號)，信封請註明「老照片徵集活動」。

羅東林區管理處呼籲歷經太平山歲月的民眾，共同一起參與這場林業文化史料保存的盛事，讓山中曾經的美麗歲月及珍貴的人文紀事，得以見證與流傳。

關鍵字太平山羅東林區管理處林木生產
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