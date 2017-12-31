陸不會對台動武？他批蔡英文一廂情願

總統蔡英文日前舉行年終記者會時表示，相信大陸領導當局是理性的決策者，任何對台動武可能性，應該都不在他決策思考可能性當中。國民黨前立委孫大千今(31)日表示，蔡英文總統「一廂情願」的兩岸政策，加上大鵬國防部長「狂妄無釐頭」的領導治軍，再加上執政黨立委「義和團式」的國防主張。您，真的相信台灣的未來是安全的嗎？
孫大千在臉書貼文說，曾幾何時，原本大家朗朗上口的「勿恃敵之不來，正恃吾有以待之」的國防戰略，已經轉變成「正恃敵不會來，吾有沒有不重要」。
孫大千表示，「不是我要危言聳聽，但是自從民進黨執政至今，兩岸關係可說是官方交流急凍，武統聲浪高漲」。對岸的網路、媒體、學者、官員和將領可是三不五時的就喊一下以武力解決台灣問題，更別提現在頻頻飛越台海領空的解放軍軍機。
孫大千認為，面對如此緊張的情勢，蔡英文居然一句「相信中國大陸的領導當局應該是一個理性的決策者，任何對台動武的可能性，應該都不在他現在的決策思考裡面」就輕鬆打發了。
孫大千質疑，今天台灣的國家安全居然是建立在民進黨對中國大陸領導人的樂觀期待上，這樣會不會太天真了一點啊！天佑台灣！還好他是一個理性的決策者。所以，不管兩岸之間現在有沒有互信，至少，蔡英文單方面很相信中國大陸的領導人。但是，他要請教蔡英文，在民進黨不斷挑釁玩火之下，您認為中國大陸領導人理性的決策一定不會變成感性的衝動嗎？您真的不怕真心換絶情嗎？