陸不會對台動武？他批蔡英文一廂情願

總統蔡英文日前舉行年終記者會時表示，相信大陸領導當局是理性的決策者，任何對台動武可能性，應該都不在他決策思考可能性當中。國民黨前立委孫大千今(31)日表示，蔡英文總統「一廂情願」的兩岸政策，加上大鵬國防部長「狂妄無釐頭」的領導治軍，再加上執政黨立委「義和團式」的國防主張。您，真的相信台灣的未來是安全的嗎？

孫大千在臉書貼文說，曾幾何時，原本大家朗朗上口的「勿恃敵之不來，正恃吾有以待之」的國防戰略，已經轉變成「正恃敵不會來，吾有沒有不重要」。

孫大千表示，「不是我要危言聳聽，但是自從民進黨執政至今，兩岸關係可說是官方交流急凍，武統聲浪高漲」。對岸的網路、媒體、學者、官員和將領可是三不五時的就喊一下以武力解決台灣問題，更別提現在頻頻飛越台海領空的解放軍軍機。