警惕中國勢力 傳澳洲阻陸企海底鋪電纜

（中央社台北31日電）港媒報導，在「中國勢力擴張」的警戒下，澳洲插手陸企華為集團為南太平洋島國索羅門群島鋪設海底光纜，以避免中國藉由控制澳洲「後院」基礎設施而滲透或從事間諜活動，影響通訊安全。

綜合香港星島日報和明報今天的報導，中國華為集團旗下的華為海洋近日與索羅門群島談好合作，計畫為索國鋪設一條逾4000公里的海底電纜到澳洲雪梨。協議價值達7800萬美元。

由於這條光纜連接雪梨，澳洲情報部門認為，光纜讓澳洲處於中國滲透的風險下，並賦予北京「關閉澳洲網際網路」的能力。