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中央社

警惕中國勢力 傳澳洲阻陸企海底鋪電纜

中央社2017/12/31 11:19
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北31日電）港媒報導，在「中國勢力擴張」的警戒下，澳洲插手陸企華為集團為南太平洋島國索羅門群島鋪設海底光纜，以避免中國藉由控制澳洲「後院」基礎設施而滲透或從事間諜活動，影響通訊安全。

綜合香港星島日報和明報今天的報導，中國華為集團旗下的華為海洋近日與索羅門群島談好合作，計畫為索國鋪設一條逾4000公里的海底電纜到澳洲雪梨。協議價值達7800萬美元。

由於這條光纜連接雪梨，澳洲情報部門認為，光纜讓澳洲處於中國滲透的風險下，並賦予北京「關閉澳洲網際網路」的能力。

報導說，拿下交易的華為海洋此前已在各地「贏」得總長度達4萬公里、足繞地球一周的海底電纜鋪設合約，但華為海洋的「成功」，引來澳洲及西方國家的擔憂。

報導形容，澳洲在南太平洋地區擁有霸權地位，並一直視索羅門群島為「後花園」，因此不會坐視中國在當地的影響力繼續增強。

華為總裁任正非以上校軍銜自中共解放軍退役後創立華為，早期合約多來自解放軍控制的中資駐港企業。華為中國官方背景濃厚，在國際間頗具爭議，長期以來一直面臨與中國政府關係密切、受益於北京補貼以及從事間諜活動等指控。

2011年，美國政府即以國家安全為由，阻止華為收購加州軟體商3Leaf。1061231

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