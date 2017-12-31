教部年編2億 3年整修國中小1740間老廁所

「公立國民中小學老舊廁所整修計畫」至106年已執行3年，共計補助約540所國民中小學，讓1740間老舊廁所進行整修。國教署指出，除了修繕排水、通風、衛生等來改善廁所環境，不少學校還多元運用各種材質來美化廁所。

教育部今天發布新聞稿表示，為改善各公立國民中小學老舊廁所問題，提供校園師生乾淨舒適、通風好、採光佳及省水節能的如廁場所，教育部國民及學前教育署每年約編列新台幣2億元經費，辦理廁所設施設備改善工程，希望藉由教育資源與經費的挹注，有效改善校園廁所環境。

（中央社記者許秩維台北31日電）為改善公立國中小老舊廁所問題，教育部推動整修計畫，由國教署每年編列2億元經費，3年下來已補助1740間老舊廁所整修，進行排水、通風等修繕。

以桃園市石門國中為例，和平樓的廁所屋齡已達34年，廁間昏暗、日照不足，且通風效果不佳，又因年久失修，處處可見磁磚破損及壁癌的掉落，讓學生對廁所有負面印象，進而影響如廁意願。

在整修計畫中，校方著重增加採光及通風效益，利用中空造型擋板加大透光及通風面積，在兼顧隱私前提下，設置隔間牆，遮蔽走廊行人的視線，並將舊有破損磁磚、壁磚換成鮮豔的馬賽克磚，為陰暗的廁所披上不同色彩，讓空間煥然一新。

位於台南市濱海地區的北門國中，整修前的廁所為屋齡高達30年的老舊建物，天花板因年代久遠、常處於潮濕環境中，造成破損、剝落，且舊有洗手台常於隙縫中積水，導致藏污納垢、滋養青苔。

教育部表示，校方在整修計畫中採明管設計，直接於樓板中漆上面漆，釋放原本具壓迫感的空間，並將洗手台材質改為容易清潔的人造石斜面設計，改善原本藏汙納垢的問題；由於地方上以養殖漁業聞名，校方還特別以虱目魚形狀製作成廁所指示牌，將在地元素融入廁所設計中。1061231