伊朗暴動第3天 傳政府出招切斷手機網路

（中央社德黑蘭30日綜合外電報導）伊朗抗議活動進入第3夜，縱然政府揚言將對付任何進一步的「非法集會」，並轉而切斷手機網路，示威民眾今天仍攻擊首都德黑蘭的一座市政廳。
法新社報導，社群媒體上未經證實的影片顯示數千民眾在西部城市科蘭巴（Khorramabad）、桑揚（Zanjan）和阿瓦茲（Ahvaz）遊行，道魯德鎮（Dorud）有多名民眾遭警方射殺的傳聞也迅速傳開。
根據英國廣播公司新聞網（BBC News），傳出在社群媒體上的影片中，道魯德有兩名示威民眾遭槍擊後傷重不治。
由於旅遊限制以及官方機構對媒體幾近全面封鎖，加上各種謠言甚囂塵上，使得證實相關報導變得相當困難。
法新社記者說，當局似乎以切斷行動電話網路作為回應，至少德黑蘭在午夜前主要網路遭到中斷。
伊朗通訊部長賈赫羅米（Mohammad-Javad AzariJahromi）譴責熱門新聞頻道Amadnews鼓吹「武裝反抗」後，多家伊朗通訊社也警告，伊朗最受歡迎的社群媒體服務Telegram可能很快會遭到關閉。
於此同時，保守派梅爾通訊社（Mehr）張貼影片，顯示抗議民眾攻擊德黑蘭市中心一座市政廳，推翻一輛警車並焚燒伊朗國旗。
伊朗首都德黑蘭大學周遭稍早也出現混亂場面，數百名民眾走上街頭，阻礙交通並高呼反政府口號。
但數百名反示威民眾控制住德黑蘭大學校門，高喊「煽動叛亂者去死」，當局也可能倚賴這股反示威的力量。
當局也有幸碰上年度大型挺政府集會。紀念終結2009年最後一次大型抗議運動的年度集會已經預定於明天早晨展開，全國數千名政權支持者將走上街頭。
內政部長法茲里（Abdolrahman Rahmani Fazli）說：「我們呼籲所有收到號召參加抗議活動的人不要參與這些非法集會，因為如此會給自己和其他公民帶來麻煩。」（譯者：中央社李佩珊）1061231