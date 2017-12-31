伊朗暴動第3天 傳政府出招切斷手機網路

（中央社德黑蘭30日綜合外電報導）伊朗抗議活動進入第3夜，縱然政府揚言將對付任何進一步的「非法集會」，並轉而切斷手機網路，示威民眾今天仍攻擊首都德黑蘭的一座市政廳。

法新社報導，社群媒體上未經證實的影片顯示數千民眾在西部城市科蘭巴（Khorramabad）、桑揚（Zanjan）和阿瓦茲（Ahvaz）遊行，道魯德鎮（Dorud）有多名民眾遭警方射殺的傳聞也迅速傳開。

根據英國廣播公司新聞網（BBC News），傳出在社群媒體上的影片中，道魯德有兩名示威民眾遭槍擊後傷重不治。