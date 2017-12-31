北京跨年挑場地 今年吹復古風

永定門是明清北京外城城牆的正門，始建於明嘉靖三十二年（西元1553年），寓意為「永遠安定」，是北京外城城門中最大的一座，也是從南部出入京城的要道。

今年跨年活動將延續去年，和邁入第2屆的北京冰雪文化旅遊節開幕式同步舉行，場地選在位於北京中軸線上的永定門公園。

（中央社記者尹俊傑北京31日電）中國大陸北京市近年舉辦官方跨年倒數活動，紫禁城、八達嶺長城、奧林匹克公園都曾作為場地。今年跨年活動吹起復古風，將在有近500年歷史的永定門舉行。

八國聯軍1900年占領北京後，拆除永定門西側部分城牆。1950年代，永定門瓮城、城門及箭樓被陸續拆除。直到2005年，永定門城樓才重建完成，成為北京城首座重建的城門，但瓮城和箭樓尚未恢復舊觀。

北京市官方一向將跨年倒數活動視為宣傳觀光和城市形象的機會，舉辦地點精挑細選。過去6屆場地都有一定知名度，今年雀屏中選的永定門對外地人來說較不熟悉。

依往例，今年倒數計時活動將以文藝表演和燈光秀為主軸。基於環保考量，預料不會施放煙火。

北京地區過去幾年冬季霧霾嚴重，去年在奧林匹克森林公園舉辦跨年活動，更遭遇被民眾戲稱為「跨年霾」的嚴重霾害。北京原欲藉跨年活動塑造旅遊形象，卻形成反效果。

根據天氣預報，前幾天襲擊京城的霧霾已消散，今天到明天，北京地區空氣品質均為優良，民眾可在好空氣中跨年。1061231