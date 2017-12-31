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共好市集元旦登場 萬份商品愛心兌換

中央社2017/12/31 11:37
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北31日電）107年元旦總統府升旗音樂會明天將登場，首度有「共好市集」，讓民眾可憑公益捐款收據兌換MIT優良商品和早餐。主辦單位準備了1萬份商品，歡迎民眾前來「以善意交換善意」。

元旦總統府前升旗音樂會明天將登場，今年首度舉辦「共好市集」，在中華民國工業區廠商聯合總會（廠聯會）號召下，國內廠商踴躍參與，並捐贈許多台灣製造的優質產品和早餐。

中華民國工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻、策展單位集智館文化有限公司總監梁學渡、桃園果菜市場公司總經理張至淵今天召開記者會，說明活動流程。

廠商提供的產品多樣，包括，早餐餐盒、黑豆米果、非基改豆奶、杏仁香脆肉片、鮪魚罐頭、秋刀魚罐頭、有機蔬菜、環保輕石、面膜、洗髮精、文具組、咖啡等，共1萬份商品。

秦嘉鴻說，希望民眾清早能踴躍參加升旗典禮音樂會，用愛心換產品的活動。

共好市集活動從元旦清晨5時開始，從5時到6時15分，民眾可憑捐款收據抽籤或收據換早餐；6時15分到6時40分是升旗儀式，共好市集活動暫停；6時40分到8時，開放兌換物品，換完為止。

梁學渡說，共好市集商品只能以社福團體捐款收據兌換，不接受金錢購買；捐款收據日期以106年度或107年元旦當日活動現場開立為限，捐贈單位須為合法登記立案的社福團體，有爭議者將交由服務台驗證；1人每次最多使用2張捐款收據到「兌換區」抽籤或到「早餐區」兌換早餐，如果2張換完，就必須重新排隊，以確保公平原則。

梁學渡說，憑著社福單位捐款收據，可以直接換早餐或抽籤，看抽到哪個攤位的商品，這也是公平考量，不會有人特別喜歡面膜就去排面膜，有人特別喜歡食品就去排食品，而是抽到什麼就換什麼；如果民眾沒有民國106年的捐款收據，明天現場也有幾家社福團體攤位，民眾現場可捐款，再憑著當天捐款收據兌換台灣好物或早餐。

張至淵表示，共好市集的有機蔬菜是由肯納自閉症兒，親手種的；這些肯納自閉症兒明天也會到現場，親手把自己栽種的有機蔬菜送給要兌換的民眾。1061231

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