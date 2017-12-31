NBA／鵜鶘雙塔60分白搭　波神接管比賽尼克止4連敗

NBA尼克今(31)日客場挑戰鵜鶘，此役雙打得火熱，「鵜鶘雙塔」今天共繳60分帶領鵜鶘一路緊追差距，比賽最後「波神」Kristaps Porzingis接管比賽連拿7分，加上 Jarrett Jack兩罰都進鎖定勝局，尼克最終以105:103帶走勝利。

上半場打完尼克以56:45領先，不過到了第三節，鵜鶘猛攻將分數追到僅落後1分。決勝節雙方形成拉鋸，最後一分鐘Porzingis連拿7分幫助鵜鶘領先2分，「鵜鶘雙塔」之一的「表弟」DeMarcus Cousins兩罰全中再度將比數追平。

比賽終了前10秒鵜鶘主控Jrue Holiday犯規，將尼克Jack送上罰球線，Jack頂住壓力2次出手全中，鵜鶘一哥Anthony Davis三分球落空，終場尼克以兩分之差取勝，終止四連敗。

Porzingis今天攻下全隊最高30分，外帶7籃板3助攻，投進關鍵罰球的Jack貢獻15分7助攻，替補出發的Michael Beasley同樣拿下15分，尼克今天僅有3人的分上雙，不過靠著較優異的罰球命中率贏得比賽。

「鵜鶘雙塔」今天共繳60分、28籃板，禁區主宰力不在話下，Davis拿到全場最高31分，加上9籃板，Cousins表現更狂，繳出29分，驚人的19籃板。