NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
運動總覽棒球籃球綜合世大運研討會網頁遊戲
即時跑馬燈字母哥爭議球　可能改變重播規則尾牙最NG情境　上班族說是這個勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
運動

NBA／鵜鶘雙塔60分白搭　波神接管比賽尼克止4連敗

記者鍾東穎／綜合報導2017/12/31 11:51
▲「波神」Kristaps Porzingis(灌籃者)（圖／美聯社／達志影像）
▲「波神」Kristaps Porzingis(灌籃者)（圖／美聯社／達志影像）

NBA尼克今(31)日客場挑戰鵜鶘，此役雙打得火熱，「鵜鶘雙塔」今天共繳60分帶領鵜鶘一路緊追差距，比賽最後「波神」Kristaps Porzingis接管比賽連拿7分，加上 Jarrett Jack兩罰都進鎖定勝局，尼克最終以105:103帶走勝利。

上半場打完尼克以56:45領先，不過到了第三節，鵜鶘猛攻將分數追到僅落後1分。決勝節雙方形成拉鋸，最後一分鐘Porzingis連拿7分幫助鵜鶘領先2分，「鵜鶘雙塔」之一的「表弟」DeMarcus Cousins兩罰全中再度將比數追平。

比賽終了前10秒鵜鶘主控Jrue Holiday犯規，將尼克Jack送上罰球線，Jack頂住壓力2次出手全中，鵜鶘一哥Anthony Davis三分球落空，終場尼克以兩分之差取勝，終止四連敗。

Porzingis今天攻下全隊最高30分，外帶7籃板3助攻，投進關鍵罰球的Jack貢獻157助攻，替補出發的Michael Beasley同樣拿下15分，尼克今天僅有3人的分上雙，不過靠著較優異的罰球命中率贏得比賽。

「鵜鶘雙塔」今天共繳60分、28籃板，禁區主宰力不在話下，Davis拿到全場最高31分，加上9籃板，Cousins表現更狂，繳出29分，驚人的19籃板。

關鍵字nba尼克kristaps porzingis波神鵜鶘雙塔demarcus cousinsanthony davis
最早報到的洋將　呂彥青將強化身體字母哥爭議球　可能改變重播規則

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan