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太囂張！陸男日本地鐵上吵鬧遭勸　竟狠甩日人巴掌羞辱

國際中心／綜合報導2017/12/31 11:59
▲一名光頭大陸男子在車內吵鬧，竟還對上前規勸的日本民眾甩巴掌。（圖／翻攝自「謝立聖插畫」臉書專頁）
▲一名光頭大陸男子在車內吵鬧，竟還對上前規勸的日本民眾甩巴掌。（圖／翻攝自「謝立聖插畫」臉書專頁）

不遵守規定還囂張！幾位大陸男子喝酒後，在日本電車上大聲喧嘩，一名日本民眾上前制止，竟遭其中一名光頭男打巴掌，打完後非但沒有悔意仍繼續嘻笑，誇張行徑被知名插畫家謝立聖目擊PO網，引起不少網友痛批「簡直流氓！」

插畫家謝立聖昨（30）日下午在臉書專頁分享一張照片，指出在有樂町線往池袋方向的電車上，幾名喝醉的大陸男子從月台一路吵到車上，最後一名日本乘客實在受不了便上前制止，請他們能降低音量小聲一點，沒想到其中一名光頭大陸男子，竟朝該日本乘客臉上狠甩一巴掌。

之後甚至一副無所謂的模樣，大聲嚷嚷「去死！我來這不能說話嗎？不能嗎？」，被打的日本民眾隱忍怒瞪與他們對峙，光頭男身旁的友人雖邊笑邊攔著光頭男，但一行人依舊大吵大鬧，完全不顧他人感想。後來是否有遭日本警方抓走？謝立聖表示自己後來就下車了，所以並不曉得。

許多網友看了都相當氣憤「我看到應該會忍不住衝上去揍」「是我就給他飽以老拳：不能！」「牆國無誤，出不了牆」，也有不少網友嘲諷「中國人超棒，禮儀之邦。」「該慶幸他沒在車廂上吐痰隨地大小便了」，更有網友認為「應該要報警」「我明年去日本玩要掛一塊牌子寫我是台灣人」

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字大陸日本電車吵鬧巴掌囂張
鮑鮑換包包不稀奇　她擁人肉提款機

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