太囂張！陸男日本地鐵上吵鬧遭勸　竟狠甩日人巴掌羞辱

不遵守規定還囂張！幾位大陸男子喝酒後，在日本電車上大聲喧嘩，一名日本民眾上前制止，竟遭其中一名光頭男打巴掌，打完後非但沒有悔意仍繼續嘻笑，誇張行徑被知名插畫家謝立聖目擊PO網，引起不少網友痛批「簡直流氓！」

插畫家謝立聖昨（30）日下午在臉書專頁分享一張照片，指出在有樂町線往池袋方向的電車上，幾名喝醉的大陸男子從月台一路吵到車上，最後一名日本乘客實在受不了便上前制止，請他們能降低音量小聲一點，沒想到其中一名光頭大陸男子，竟朝該日本乘客臉上狠甩一巴掌。

之後甚至一副無所謂的模樣，大聲嚷嚷「去死！我來這不能說話嗎？不能嗎？」，被打的日本民眾隱忍怒瞪與他們對峙，光頭男身旁的友人雖邊笑邊攔著光頭男，但一行人依舊大吵大鬧，完全不顧他人感想。後來是否有遭日本警方抓走？謝立聖表示自己後來就下車了，所以並不曉得。