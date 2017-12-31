冷天中跨年 嚴防4大危險傷病

台北醫學大學附設醫院急重症醫學部主任高偉峰上午受訪表示，天冷時要格外注意保暖，所有傷病最嚴重就是心臟停止，根據美國歷時多年研究發現，一年中「猝死」風險最高就是耶誕節和元旦，因心情亢奮加上天冷，特別容易發生心臟問題，尤其是有心臟病史、曾腦中風者。

大陸冷氣團報到，中央氣象局預報，愈晚愈冷，今晚到明天元旦冷氣團威力最強，空曠區低溫下探攝氏13度。環保署也預估，境外空污從上午開始影響台灣，這波境外空污影響範圍大，西半部空氣品質將達紅色等級，可能為近3年受中國大陸影響最嚴重的空污。

高偉峰說，另一種常見的跨年傷病是「暈倒」。美國紐約曾有一場演唱會有400人暈倒，針對其中40人研究，發現危險因子包含睡眠太少、空腹時間太長、心情亢奮、又唱又跳、站前幾排等。民眾如果參加跨年活動，最好隨身攜帶補充能量的飲食，但要注意不要倒數時心情激動而亂丟，以免增加他人外傷風險。

踩踏傷人意外也要小心，高偉峰表示，要格外注意跨年活動結束後的「退場」，尤其要小心路面不平、樓梯處，因人多擁擠，一旦有人跌倒，可能「前仆後繼」倒成一片。

北醫附醫鄰近台北市政府廣場，高偉峰說，近幾年跨年結束後，都有5至10人喝醉酒路倒被送來急診個案。過量酒精有致死風險，以60公斤成人，若喝400c.c.高粱酒就會影響呼吸、甚至致死。酒醉也增加外傷機率，且在寒冷氣溫下飲酒，更可能失溫。

台灣癌症基金會執行長賴基銘則表示，冷天加上空污，民眾若要出門參加跨年活動，一定要戴厚度適中的口罩，一方面可以保暖，一方面也能阻擋部分髒空氣。

賴基銘說，冷天對素有心血管疾病者是威脅，若暴露冷空氣，影響血管收縮，就可能讓血壓升高，增加疾病再發風險。尤其如果從溫暖室內到室外，溫差大的狀況也會讓風險增加。1061231