揮別2017 清水馬拉松嘉年華登場

路跑活動從清水紫雲巖前廣場出發，沿途可欣賞鰲峰山美景與高美溼地的自然生態等。張清照指出，這次有來自高雄和台北的民眾報名，還有很多是去年參加第一屆，今年再來參加的跑者，大家一起為健康而跑。

「第二屆清水馬拉松嘉年華會」一大早由前台中市議長張清堂、台中市議會副議長張清照、前內政部長廖了以、立委江啟臣、市議員陳政顯鳴槍後，2500多名來自全國各地的民眾分批起跑。

（中央社記者郝雪卿台中31日電）揮別2017年，台中市清水馬拉松嘉年華會今天登場，海線民眾以健康慢跑為2017年總結，大家一起為健康而跑，迎接2018年到來。

張清照表示，去年限制報名區域，但許多不是海線地區的民眾和朋友要求參加，所以今年擴大為全國報名，上網報名即可。去年沿途補給站提供免洗紙杯，用完就丟，來回的用量約二萬多個紙杯，今年改發環保杯，沿途可重覆使用，用量只有2500多個，省下大量紙杯。

江啟臣跟多名平常慢跑的朋友也一起參加，服兵役時是海龍蛙兵的江啟臣，平常也熱愛運動，他指出，今天是2017的最後一天，用慢跑迎接新年是最好的活動。

清水馬拉松分成健康路跑組（4KM）、競賽組（12KM）、半程馬拉松競賽組（21.097KM）、馬拉松競賽組（42.195KM）等，全國各地的馬拉松好手來較勁，還有許多不分年齡的慢跑愛好者及團體，甚至有家庭主婦推著娃娃車一起來跑，活動熱鬧又健康。1061231