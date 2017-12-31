收視戶弱勢難扭轉 最怕只能回頭吃到飽

國家通訊傳播委員會（NCC）盼扭轉這個局面，今年底最後一次委員會審議通過「有線電視多元選擇付費機制規劃」草案，在各界爭議不休的氛圍下，直接為市場遊戲規則定調，預計民國107年1月底前辦公聽會，最快108年上路。

有線電視收視戶每個月付出新台幣500、600元的費用，卻被迫收視百來個內容不符需求的頻道；家中無小孩、不愛運動、無宗教信仰的收視戶，明明只要看新聞台和電影台，卻得花錢購買兒童、運動和宗教頻道，這樣的不合理現象存在數年，有線電視業者僵固的生態和潛規則是最大主因。

有線電視收費爭議專題（中央社記者江明晏台北31日電）一支電視遙控器任選百個頻道，收視戶卻沒飽足感，NCC推動多元付費雖可吃「清冰」單選加料，但「吃到飽」模式沒取消，加上業者決定定價，恐難讓收視戶改變吃到飽習慣。

一份草案能改變什麼？根據目前的規劃，一個費率「吃到飽」的大鍋飯形式仍存在，業者必須推不得高於新台幣200元、含13個基本頻道的「清冰」方案，用戶可以只吃清冰，或是往上一個一個頻道加料「單頻單選」，也可以選擇加上系統業者或頻道業者自組的頻道套餐。

對於NCC大動作推出新措施方案，消基會董事卓政宏叫好，樂見收視戶權益將跨出一大步。他感嘆，長期以來，許多冷門頻道都在「偷錢」，明明沒有人看，卻能靠著全台500多萬戶的收視群眾賺取廣告，「這就是在偷整個產業的錢」。

衛星廣電事業同業公會秘書長陳依玫則說：「早就應該把選擇權跟收視資源，還給頻道跟消費者。」

但是媒體改造學社理事邱家宜提醒，NCC在規劃的草案中保留傳統「吃到飽」的選項，目的是給過去在保護傘底下才能生存的頻道業者「留後路」。即使除了「吃到飽」模式外，還有清冰方案，加單頻單選、套餐，但只要業者定價設計讓民眾感覺「吃到飽較划算」，將會大幅延緩市場改革的時間點，等於現有狀態又會持續走一段時間。

新北市民羅姓男子表示，目前每個月繳交500元，收看百來個單選頻道及免費數位頻道，但每天會看的頻道其實只有固定單頻的新聞台和體育台，加上家人喜歡收看日本台、電影台，如果對單頻加選這4個頻道，與吃到飽只有不到100元的差距，會考慮維持「吃到飽」；換言之，還是走回頭路。

國內分組付費喊了許多年卻未曾真正落實，猶如「狼來了」，世新大學副校長陳清河認為，「斷頭生意有人做，虧本生意沒人做」，當年分組付費玩向下，第一步就走錯了，業者不會設計不符合成本的頻道方案，因此消費者只能「吃到飽」，最終「夢一場」回到原點。

針對單頻單選與套餐的定價機制，系統業者表示，應是尊重頻道商的意願共同協商討論，但最後決定的其實是市場，看觀眾買不買單。

另外，草案規劃恐存在不少權力勾結的空間，邱家宜舉例，草案規定「基本頻道」須包含新聞、兒少、電影、教育5類各至少2個頻道。雖然單頻單買已入法，但未來這至少10個的基本頻道組合將會是「兵家必爭」之地。要觀察平台業者是否依然獨厚自家頻道，形成另一波垂直壟斷，恐讓權力在系統台與頻道商之間流動，無助改善收視戶弱勢處境。

不過，邱家宜認為，NCC推出的草案仍值得鼓勵，只想吃200元「清冰」的收視戶得以被滿足，加上單頻單買機制存在，期盼能掀起引入強者、激發弱者變強的「鯰魚效應」，吹皺一池春水，在文風不動市場產生擾動。

卓政宏也指出，只要把選擇權放在消費者手上，就能帶動良性循環，畢竟消費者不是一味追求低價，而是好的優質頻道，雖然這條路上，還牽涉到社會進步與大眾品味提升，但至少現在是走在正確的方向。1061231