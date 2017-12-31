警力不足 銓敘部：缺額5300人

退休種類區分為自願退休、命令退休、屆齡退休及資遣4種；其中，近5年警察自願退休人數達1萬558人，占退休人數91.2%。

銓敘部日前在考試院會報告現行警察人力不足與缺額過多檢討改善情形指出，退休是警力減少的主要原因，近5年警察人員退休人數1萬1569人，占警察總離退人數83.7%。

（中央社記者謝佳珍台北31日電）銓敘部調查發現，截至今年10月底，全國警察機關現有員額6萬8447人，缺額5300人，較民國105年同期缺額7475人，降低2175個缺額，警察人力不足與缺額過多問題已有改善。

銓敘部報告指出，基層警力屆齡退休年齡59歲，自願退休年齡僅50歲，有鑑於警察人員符合自願退休規定即申請退休，造成退休年齡偏低情形，民國100年起，警察自願退休其月退休金起支年齡從50歲延後至55歲，以近3年同期自願退休人數相較，104年1555人，105年為932人，106年739人，基層警力退休人數逐年下降，顯現延後警力退休年齡的成效。

警察人員考試從民國100年開始實施雙軌分流制，一般生與警校生分開考試，普通大專院校、高中畢業生報考一般警察特考，警大警專畢業生則報考警察人員特考。

為解決警察人力不足與缺額過多，考選部原本研擬現行警察考試雙軌分流制度過渡到單一制，但用人機關仍建議維持內軌為主、外軌為輔的雙軌制度，考選部將再研議未來改革方向。

銓敘部說，警政署針對警察機關內部各項專案工作及業務督考，持續辦理整併及簡化，以減輕基層員警不必要的工作負擔，也正研究修改警察法；警政署也研議員額20人以上的各警察分局的分駐所增置副所長的可行性。1061231