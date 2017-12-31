謊報致民眾遭擊斃 美警方逮捕一男子

美聯社報導，相關當局沒有公布28日遇害男子的姓名，但親屬指認他是28歲的范奇（Andrew Finch）。

堪薩斯州威契塔市（Wichita）副總警長李文斯頓（Troy Livingston）昨天將這起惡作劇電話稱為swatting，這是由「惡作劇者」撥出911緊急電話，並編造關於槍擊和綁架的假故事，以吸引特種武器和戰術部隊（SWAT）到受害人的住址。

（中央社密蘇里州堪薩斯市30日綜合外電報導）美國執法部門今天表示，洛杉磯警方已逮捕一名男子，他們懷疑他撥出一通惡作劇緊急電話，導致另一名男子在堪薩斯市自家門口遭特種武器和戰術部隊警員射殺身亡。

一間主要報導遊戲主題的網路新聞機構Dexerto報導說，這一系列事件始於遊戲平台UMG的電腦射擊遊戲「決勝時刻」（Call of Duty）對於1或2美元賭注的紛爭。UMG舉辦有關「決勝時刻」的線上競賽。

據洛杉磯警局和威契塔警局今天午後不久所公布的電郵聲明指出，25歲的巴里斯（Tyler Barriss）涉嫌撥出這通電話，昨天在洛杉磯遭到逮捕。

威契塔警方在昨天的記者會上播放一通911緊急電話音檔，一名男子在音檔中說，他朝父親頭部開槍射擊，且他正用槍指著他母親和一個兄弟姐妹。來電者還相對冷靜地說，他將汽油灑在屋內「且我可能會點火」。

警方隨後包圍來電者提供地址的住宅，並為挾持人質狀況做了準備。當范奇走到口時，警方叫他舉起雙手並緩慢移動。

但李文斯頓指出，范奇伸出一隻手往他的腰間移動，這是一個普遍隱藏槍支的地方。一名警員擔心他正要伸手拿槍，因此對他開了一槍。范奇於數分鐘後在一間醫院逝世。李文斯頓說，范奇身上沒有武器。

當時開槍的是擁有7年資歷的資深警察，目前正帶薪休假接受調查。

范奇的母親莉莎‧范奇（Lisa Finch）昨天告訴記者說：「警察一開始就因為假線報而謀殺了我的兒子。」

李文斯頓說，巴里斯是否涉入這起紛爭，或是否受雇撥出這通惡作劇電話，真相尚不明朗。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，李文斯頓說這起槍擊「悲慘且沒有意義」。

他昨天表示：「惡作劇者不負責任的行為危及人們的性命。這起事件對每一位相關的人來說都是一場惡夢，包括受害者家人和我們的警方部門，由於惡作劇者的行為，我們有一個無辜的受害者，假如沒有撥出這通假報警電話，我們就不會在那裡。」（譯者：中央社陳彥鈞）1061231