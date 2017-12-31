組新政府焦頭爛額 梅克爾著眼凝聚社會

「世界不會等我們，我們必須創造確保德國未來10年、15年都會繼續繁榮的環境。唯有在人人都能享受到德國的成功，我們的生活變得更好、更富足的情況下，德國才會繁榮。」

路透社報導，梅克爾在一年一度的新年演說中列舉施政要點，像是增加安全和國防投資、改善健康照護和教育、解決日益擴大的城鄉差距等等。

（中央社柏林31日綜合外電報導）德國選後3個月依舊無法組成新聯合政府，壓力越來越大的保守派總理梅克爾（Angela Merkel）動作加快，致力打造穩定的政府之際，今天矢言解決日益擴大的社會對立。

尋求第4任期的梅克爾正試圖說服中間偏左的社會民主黨（Social Democrats, SPD）繼續過去4年執政的「大聯合政府」。9月24日的大選兩大陣營都慘遭滑鐵盧。

如果無法組成大聯合政府，還有組成少數政府或再選舉的選擇，但那可能讓極右派政黨「德國另類選擇」（Alternative for Germany, AfD）再有斬獲。梅克爾2015年接納100多萬名主要是穆斯林的難民引發憂慮，9月大選時，德國另類選擇黨趁勢而起，首度進軍國會。

梅克爾原本希望和兩個小黨結盟，組成3黨聯合政府，但11月談判破局後，梅克爾支持度已見下滑。今天公布的最新民顯示，如果梅克爾和社民黨共組政府的協商還是破局，近2/3德國人希望梅克爾辭職。

梅克爾今天表示，有更多德國人比以前更關心社會凝聚力。一些人稱許德國多元開放的社會，卻也有人擔心暴力和犯罪增加，抱怨鄉村缺少醫生，擔心要如何因應難民湧入。

她說：「成功與樂觀，憂心與疑慮，這兩種狀況在我國都是真實地存在。而對我而言，這兩者都是推動力。」1061231