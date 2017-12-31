NCC分組付費草案 單一資費將走入歷史

NCC參考台南市分組付費方案內容，提出正式草案， 草案內容要求業者至少提2個基本頻道方案，其中一個基本的「清冰」方案資費不得超過200元，另一個只要具備新聞、兒少、電影、教育、戲劇5大節目種類，每類至少要載2個頻道的方案，其餘費用及內容由業者自訂。

國家通訊傳播委員會（NCC）今年採「不強制」方式，鼓勵有線系統業者主動提分組付費方案，台南市雙子星、三冠王、新永安及南天4家業者提出新台幣188元到590元不等資費組合，將於明天正式上路。

有線電視收費爭議專題（中央社記者朱則瑋台北31日電）NCC提出分組付費草案，要求業者得提至少2組基本頻道，以及解除新台幣600元資費上限、讓頻道商可自組套餐等，最快108年上路，未來「大碗公」單一資費可望走入歷史。

「讓清冰可隨消費者喜好加料」，NCC副主委翁柏宗接受中央社記者訪問說，清冰方案僅載13個基本頻道，但要求業者需提付費組合方案、單頻單買等加值服務，讓消費者可以多元選擇。

NCC分組付費草案打破過往令人詬病的單一「大碗公」資費型態，消費者從被動接受轉為主動選擇，讓有線電視走向新的里程碑。

同時，付費頻道組合方案主導權，未來也不再只由有線系統業者掌握，頻道商也能自組套餐並訂價格，接著再和有線電視業者進行拆帳分潤，有線電視業者不得拒絕，不過相關管理罰則暫無法源依據，拆帳方式也未明訂，恐怕效果不佳。

事實上，翁柏宗也坦言現階段有法規不足的問題，未來會在研議修訂廣電三法時納入討論，找出最佳解決辦法，也建議業者可參考中華電信MOD與業者2:8比例的拆帳分潤方式。

產學界原本以為NCC會訂出分組付費收費級距，但草案內容除了清冰方案有最高200元限制外，沒有設置其餘基本頻道資費「上下限」。

至於沒有訂出分組付費收費級距的理由，翁柏宗解釋，主要是希望回歸市場機制，改以單頻單買、付費組合套餐方式，讓消費者可以像吃自助餐一樣，想吃什麼夾什麼，取代過往高價且無法自由選擇的「吃到飽」型態。

不過，翁柏宗也強調，目前草案只是初步蒐集各界意見想法後訂定，明年1月底前NCC將舉辦公聽會，邀請有線電視系統業者、頻道商、地方政府、消保團體、收視率調查機構及廣告主協會等利害關係人參與，聽取各界意見，凝聚共識，新方案最快108年上路實施。1061231