新年展望 張志軍：推兩岸關係繼續前行

張志軍和大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘在國台辦所屬的兩岸關係雜誌發表新年賀詞。張志軍在題為「共擔民族大義、同寫時代新篇」的賀詞中表示，新的一年，大陸對台將繼續「堅持一個中國原則和九二共識的立場」。

他表示，展望2018年，台海形勢更趨複雜嚴峻，「『台獨』勢力干擾破壞兩岸關係的風險變數增多，但「我們完全有信心、有能力應對挑戰、把握方向，推動兩岸關係繼續克難前行」。

張志軍說，新的一年，大陸推動兩岸關係和平發展、和平統一進程的決心不會改變，堅持一個中國原則和「九二共識」的立場不會動搖，「堅決反對和遏制各種『台獨』分裂行徑的態度不會含糊」，「絕不容忍『法理台獨』分裂行徑，也絕不坐視『漸進台獨』侵蝕和平統一的基礎」。

他指出，新的一年，大陸將繼續深化兩岸經濟社會融合發展，積極研究政策措施，逐步為台灣民眾在大陸學習、創業、就業和生活提供與大陸人民同等的待遇。

陳德銘則在「砥礪奮進 共濟世業」賀詞中向「親愛的2300萬台灣同胞」致以衷心祝福與誠摯問候。

他並指過去一年因「九二共識」的政治基礎遭到破壞，大陸海協會和海峽兩岸交流基金會協商聯繫機制暫時中斷，但海協會仍堅定維護一個中國原則和「九二共識」，秉持「兩岸一家親」理念，推進兩岸民間各領域交流合作。

對於未來一年，陳德銘說，不管台灣政局如何演進，台海情勢如何變幻，海協會將「信念不變、誠意不減、功能不弱」服務人民。1061231