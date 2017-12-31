跨年空污嚴重 環署首次開設指揮中心應變

環保署空氣品質及噪音保護處處長蔡鴻德說，這波境外空污污染規模大，估計有18個縣市會受影響、達到紅色等級，因此開設了第二級防制指揮中心緊急應變，這也是6月空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法修正公告以來首次開設。

行政院環境保護署今天預估，新一波境外空污從今天早上7時開始影響台灣，其中最北邊的富貴角測站在早上7時已經受到境外空污影響，細懸浮微粒（PM2.5）濃度從18微克上升到123微克。

（中央社記者吳欣紜台北31日電）今天晚上是跨年夜，境外空污卻來勢洶洶，環保署預估此波空污污染規模大，今天早上8時已依據空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法開設第二級防制指揮中心應變，是修法以來首次開設。

蔡鴻德說，這波空污影響相當大，已經要求台電公司進行最大限度降載，總共降載4250MW，相當於台中火力電廠8部機組停機，是歷年最高的降載量，也要求國營事業、地方政府轄區內20大污染源在這段期間必須停止批次及吹灰作業並提升處理設備效能。

此外，蔡鴻德指出，也請交通部通知港務公司，船舶進港時必須切換使用低硫油燃料、進港減速減少空污排放，另請教育部提醒學校加掛空污旗，提醒學校師生適當防護。

蔡鴻德指出，為避免河川揚塵，經濟部水利署河川局也已經針對容易起沙的地區執行灑水作業，也要求農委會轉達給農民，這段期間嚴格禁止露天燃燒，如果有燃燒行為將會直接處分。

蔡鴻德表示，環保署會持續關注空氣品質狀況，預計於下午2時召開第二次應變專案會議，必要時會依規定成立第一級中央指揮中心。1061231