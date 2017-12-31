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年紀輕入傳產 蘇俊霖盼帶陶瓷走向國際

中央社2017/12/31 13:00
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北31日電）五福窯第三代接班人蘇俊霖今年不到30歲，但卻已有7年燒陶經驗。當初大學畢業就回家承接家業，蘇俊霖說，家中做陶瓷很久，不想就此結束，還希望把陶瓷文化帶出國。

蘇俊霖從小就生長在製陶的環境中，念書時就要幫忙家中處理製陶間的大大小小過程，大學攻讀國貿系，也是想要幫助家中，將陶瓷外銷。

大學畢業後就返家全職投入製陶工作的蘇俊霖說，台灣陶瓷工廠已有很多家歇業，許多人都當它是夕陽產業，但如果每個人都這樣想，那陶瓷文化到父親這代就結束了。

談到最現實的收入問題，蘇俊霖說，他在自家與在外工作其實收入差不多，但未來希望在行銷上能夠更突破，收入也可望隨著突破而增加。

不過，他說，製陶的窯爐一定熱、粉塵一定多，與服務業吹冷氣不一樣，但是家裡有事業，可以有自己的想法與掌控，並帶進不同的商業模式與思維，雖然比較辛苦，但他很珍惜這一塊。

蘇俊霖投入製陶行列，也面臨到近幾年陶瓷工業的轉變。他說，過去家中都做代工，近幾年從外銷轉內銷，開始改做餐具、鍋具，從過去只接觸代理商，到現在接觸到形形色色的客人，互相碰觸到新的東西。

蘇俊霖說，他們也提供陶瓷客製化的服務，訂購量少的餐廳，可以提供logo印製、顏色上的變化，難度比較低，也沒有數量上的問題。

如果是大量訂購的餐飲集團，五福窯則提供各種餐具型式的客製化。蘇俊霖說，每樣餐具開模就要新台幣2萬元至4萬元，雖然價格不高，但是每種盤子、餐具等都要開模，花費累計下來就很驚人，只有擁有數十間店面的大集團才有辦法負擔。

蘇俊霖說，目前王品集團、翰林茶館等知名餐飲業，也有使用五福窯的餐具。他表示，五福窯近4年獲得3次經濟部「MIT台灣金選」，也希望透過更多的網路行銷或各種管道，把好東西提供給台灣民眾。1061231

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