英脫歐談判第二階段　貿易重頭戲登場

梅伊為此提前舉行國會大選，本是信心滿滿，然而她領導的保守黨卻在荒腔走板的選戰策略中失去國會多數優勢，政治豪賭慘敗，令她人氣大跌。這場選舉也導致今年英國政壇的波濤洶湧。

在英國公投決定脫離歐盟的8個月後，英國政府今年3月29日正式啟動脫歐程序，將在2年後終結與歐盟44年的關係。英國首相梅伊（Theresa May）當時在國會表示，這是「歷史性的一刻，沒有回頭路」。

（中央社記者戴雅真倫敦31日專電）英國啟動脫歐程序，在2018年3月將滿週年，而脫歐談判在今年底邁入第二階段，英國在明年談判中將如何取得未來進入歐盟市場的最大利益，將是關注焦點。

梅伊今年險路重重，先是面對大選失利後的黨內批評聲浪，一度傳出她遭到逼宮，接著下半年又爆發令她失去3名內閣大臣的國會性騷擾醜聞，以及黨內同志在國會的「叛變」，通過一項修正案，明文規定脫歐法案必須送交國會表決，令她顏面盡失。

相較之下，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）的人氣則是水漲船高。柯賓指稱，梅伊的政權相當不穩定，或許會被迫在2022年之前提前大選，而他已經「隨時準備好」取而代之。

不過，梅伊今年在脫歐談判上仍取得成就。雖然英國脫歐談判一度因為棘手的北愛爾蘭邊界問題而卡關，最後梅伊同意愛爾蘭在脫歐後不會有「硬邊界」，在年底把談判順利帶入第二階段。

梅伊在歲末致詞時表示，政府在2017年完成脫歐第一階段談判，而脫歐談判仍是未來一年的「關鍵」，她將朝目標更邁進一步，打造「更強大、公平」的社會。

脫歐談判第一階段重點：脫歐分手費、雙邊公民權益，以及愛爾蘭邊界問題，只是談判的序曲，第二階段將進入正題，攸關英國與歐盟未來貿易關係，除了英國與歐盟當局外，其他國家預料也將加入談判，過程更加複雜，挑戰更大。

從2017年的脫歐談判過程可看出，英國在脫歐談判中處於較被動地位，而梅伊和歐盟斡旋之際，還要提防國內對她倒打一棒，處境不可不謂艱難，且預料明年只會更加艱難。

梅伊今年在佛羅倫斯發表脫歐演說時曾說，英國要和歐盟建立新的「深入且特殊關係」，而她究竟要如何藉由脫歐談判達成前述目標，是英國政府明年將要面對的重大考驗。

由於脫歐的規模與複雜程度，英國和歐盟已經同意在2019年脫歐生效之後，將有一段過渡期，以求經濟和政治上的穩定。

梅伊先前曾建議有2年過渡期，也就是到2021年3月29日為止，歐盟則基於預算制定，主張過渡期到2020年底。有關過渡期時期的實行細節，將於明年1月展開談判，貿易談判至少要到3月才會展開。1061231