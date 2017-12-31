近3年最髒空污境外來襲 元旦午後減緩

今天是跨年夜，不少民眾準備外出跨年或迎接元旦曙光，境外空污卻來攪局，行政院環境保護署環境監測及資訊處處長張順欽表示，這波髒空氣是從華北、河北往南傳經過上海來到台灣，尤其西半部首當其衝、影響相對大。

（中央社記者吳欣紜台北31日電）境外空污來襲，環保署估計，今晚西半部PM2.5的小時濃度至少達70至80微克，明天（108年元旦）中午才會減緩，這波可能是近3年受中國大陸影響最嚴重的空污。

張順欽表示，今天早上7時富貴角測站已經受到境外空污影響，PM2.5濃度從18微克上升到130微克，是富貴角測站設站以來測得的最高數值，台北市以南的地區也將陸續受到影響。

張順欽告訴中央社記者，不論是濃度還是影響時間，最近二、三年來的境外空污都沒有這波嚴重，境外空污陸陸續續抵達，以目前的「氣勢」看來，可能是近三年受中國大陸影響最嚴重的一次。

許多民眾準備參加跨年活動，環保署指出，晚間PM2.5小時濃度最少會達70至80微克，依據過去幾年經驗，煙火對空氣品質影響大，最高濃度可能到達1000微克，雖然是瞬間值，但可能會與境外空污有污染堆疊情形，提醒民眾外出看煙火，一定要做好自我防護措施。

由於此波空污規模大、估計有18縣市受影響，行政院環境保護署已於今天早上8時開設第二級防制指揮中心緊急應變，臨時召開記者會，說明以上境外空污影響狀況。1061231