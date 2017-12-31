原物料漲勢趨緩 經濟學家：明年看美農業

孫明德表示，依據國際貨幣基金(IMF)的資料，石油、天然氣、煤等原物料2016年漲幅分別為49.71%、52.22%及84.94%，但到了2017年上半年，油價下跌6.68%，天然氣小漲2.12%，煤價小跌2.97%。

（中央社記者韋樞台北31日電）從去年起原物料行情表現不錯，普遍大漲，今年漲幅收斂甚至緩跌，經濟學家已經嗅出市場資金可能轉向相對漲勢落後的農業大宗物資，同時美國升息和減稅效應下，明年美國經濟看好。

金屬項目的銅、鋁、鐵2016年漲幅分別為12.97%、12.93%及46.33%，但到了2017年上半年，銅與鐵分別下跌2.95%、26.06%，鋁價小漲2.99%。

大宗物資的黃豆、2016年漲幅為13.58%，小麥、玉米分別跌24.60%及4.86%，但到了2017年上半年，黃豆下跌7.88%，小麥上漲2.62%、米下跌1.84%。不論漲跌幅均較能源和金屬等原物料來得小。

孫明德指出，展望2018年，原油和鋼鐵價格會穩定，但玉米會漲。原油到明年底為止，價格落在每桶約50美元，鋼鐵每公噸從今年上半年的63.3美元回落到明年底的57.1美元；但是玉米會從今年上半年每公噸157.7美元漲到明年底的177.3美元。

孫明德分析，原油價格起伏，但價格受到美國頁岩油牽制，頁岩油價格會形成天花板效應；鋼鐵價格一旦上漲，中國大陸各鋼鐵廠會不斷增產，再度造成市場混亂；但唯獨如玉米等農產品沒有天花板價格，也不會因為市場價格看好而大面積增種，畢竟農產品還是會受到天候、土地、生長因素等條件限制，但是各國經濟轉強之後，食品消費就會增多，容易推升農產品價格。

至於美國經濟轉強，主要是美國升息並減稅，美國國內外的資金將逐步回流，同時美國計劃未來10年提撥2000億美元聯邦資金，來刺激其他地方也額外投入至少8000億美元進行基礎建設，促成美國經濟表現更優異。1061231