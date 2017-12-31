原物料漲勢趨緩 經濟學家：明年看美農業

（中央社記者韋樞台北31日電）從去年起原物料行情表現不錯，普遍大漲，今年漲幅收斂甚至緩跌，經濟學家已經嗅出市場資金可能轉向相對漲勢落後的農業大宗物資，同時美國升息和減稅效應下，明年美國經濟看好。
台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德日前參加中信房屋宅指數記者會進行「2017年Q4經濟情勢分析」時做以上表示。
孫明德表示，依據國際貨幣基金(IMF)的資料，石油、天然氣、煤等原物料2016年漲幅分別為49.71%、52.22%及84.94%，但到了2017年上半年，油價下跌6.68%，天然氣小漲2.12%，煤價小跌2.97%。
金屬項目的銅、鋁、鐵2016年漲幅分別為12.97%、12.93%及46.33%，但到了2017年上半年，銅與鐵分別下跌2.95%、26.06%，鋁價小漲2.99%。
大宗物資的黃豆、2016年漲幅為13.58%，小麥、玉米分別跌24.60%及4.86%，但到了2017年上半年，黃豆下跌7.88%，小麥上漲2.62%、米下跌1.84%。不論漲跌幅均較能源和金屬等原物料來得小。
孫明德指出，展望2018年，原油和鋼鐵價格會穩定，但玉米會漲。原油到明年底為止，價格落在每桶約50美元，鋼鐵每公噸從今年上半年的63.3美元回落到明年底的57.1美元；但是玉米會從今年上半年每公噸157.7美元漲到明年底的177.3美元。
孫明德分析，原油價格起伏，但價格受到美國頁岩油牽制，頁岩油價格會形成天花板效應；鋼鐵價格一旦上漲，中國大陸各鋼鐵廠會不斷增產，再度造成市場混亂；但唯獨如玉米等農產品沒有天花板價格，也不會因為市場價格看好而大面積增種，畢竟農產品還是會受到天候、土地、生長因素等條件限制，但是各國經濟轉強之後，食品消費就會增多，容易推升農產品價格。
至於美國經濟轉強，主要是美國升息並減稅，美國國內外的資金將逐步回流，同時美國計劃未來10年提撥2000億美元聯邦資金，來刺激其他地方也額外投入至少8000億美元進行基礎建設，促成美國經濟表現更優異。1061231