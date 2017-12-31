服務學習成功關鍵 大學：需有好師父帶領

交通大學服務學習中心主任張文豪告訴中央社記者，學校早期推動服務學習時，會把學生交給合作的協力機構，但學生的專業不一定符合機構需求，所以效果不好，而要讓服務學習有意義，就得結合大學系所專業，發展有特色的服務學習。

為了讓學生從服務學習過程中獲得學習效果與成長，教育部推動大專校院服務學習方案，鼓勵各校成立服務學習推動單位，規劃服務學習課程，卻有不少學生反映，服務內容是環境清潔，有的則是送公文、聽演講，不是假服務真勞動，就是像在應付交差。

（中央社記者許秩維台北31日電）國內不少大學推動服務學習，中原大學服務學習中心主任李俊耀認為，服務學習成功關鍵在於老師要有「師父的功力」，除了說服學生自願參與，還得從旁指導。

以電子物理系為例，張文豪表示，幾年前開始跟國小合作，由大學生幫忙設計浮力、電動馬達等課程，並帶領小學生做科學實驗，家長反應都很好；例如土木系專業是測量，就跟網路公司合作，協助建立地圖資訊，而機械系學生曾幫忙學校修理廢棄腳踏車等，將專業融入服務過程。

張文豪表示，服務學習最重要的是結合專業和社會需求，而老師的投入更是關鍵，只把學生丟去社福機構，老師卻不管，學生難免會覺得做這些只是為了滿足服務時數，如果老師能從旁引導、慢慢修正與磨合，相信學生必能從中有所收穫。

「大學生不能關在象牙塔內」，張文豪認為，服務學習有其必要性，學生來到大學後只學習專業，對社會瞭解不夠，因此要走入人群，瞭解社會需求，跟在地社會連結，即使要調整服務學習形式，不再當必修課，大學仍應有類似課程或活動。

中原大學服務學習中心主任李俊耀表示，早期他還不清楚服務學習，只是發現學生對理論沒興趣，因此帶學生去育幼院，運用所學知識，幫忙節省電費，學生也很有成就感，還能驗證課堂知識，經學校推廣，各系也開始將課程結合專業與服務。

是否要將服務學習列為必修，李俊耀坦言，當初也討論很久，因為從事服務學習需要使命感，如果變成必修，就沒有神聖的使命感和獨特性，加上不想做的人整天抱怨，就會影響素質，為了服務學習初衷，因此學校最後決定不列必修。

要學生自願做服務學習，李俊耀表示，「老師需要有seafood（師父）的功力」，學生才會願意追隨，服務學習出發點是好的，老師要能說服學生自願參與，且方法也很重要，例如沒經過訓練，就把學生丟去社福單位，學生覺得跟期待不同，當然會受傷。

李俊耀指出，師生都要投入服務學習，老師也要從旁指導，讓學生瞭解做這些事的意義，因為學生很敏感，如果只是利用他們，學生都會知道，若是沒有這些配套，服務學習就只會淪為「KPI（績效指標）競賽」，當學習成分多於服務成分，這樣的服務學習就會成功。1061231