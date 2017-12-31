打掃聽講送公文 大學生批服務學習變應付

（中央社記者許秩維台北31日電）許多大學都在推動服務學習，甚至規定為必修課，但學生卻反映有的課程是要學生打掃、送公文、聽演講、整理書架，不是假服務真勞動就是在應付交差。

政治大學學生會長白家嘉告訴中央社記者表示，政大規定學生畢業前要修滿2門服務學習課，但沒有學分，而服務學習課內容不一，有的名不符實，要學生聽演講，有的則是假服務真勞動，要學生去圖書館幫忙整理書架、把書歸位。

白家嘉提到，雖然有些服務學習課程的內容是有意義的，但服務學習應該是要學生願意主動去做，如果學校將服務學習規定為必修，似乎不太符合服務學習鼓勵幫助他人的目的，為了真正落實服務學習的精神，學生會也希望向學校提案，將服務學習改成選修學分，讓有意願的學生去參加。

台灣大學學生會長林彥廷也表示，學校要求各系所開服務學習課，卻沒有給開課經費，無法聘請助教，當然也推不出有品質的課程，最後就變成學生、系所都在應付這些服務學習課。

林彥廷指出，根據學生會瞭解，校內服務學習課近7成都是要求學生打掃，而且很多地方早已外包給清潔公司，學生只是重複做勞役工作，有的則是跟服務學習不太有關係，例如要學生送公文或是聽演講，學生會雖然已向學校反映，但校方僅允諾會先從執行面改善，避免打掃、送公文等情況。

林彥廷認為，服務學習應該是自願性服務，這樣學習才有價值，而課程內容也應該契合服務學習的精神，例如到偏鄉去做教育服務，或醫學專業學生進行公益服務等，待新校長於107年2月上任後，學生會也會再向校方提案，希望將服務學習改為選修並給予學分。1061231