〈2018搶先看〉後張忠謀時代 劉德音、魏哲家挑大

張忠謀宣布退休引起市場不少震撼，但其實張忠謀計畫退休是早已確定的事實，自從他安排劉德音與魏哲家擔任共同執行長職務開始，目的就是要培養劉、魏兩人能有更多經營、公司戰略上的經驗，增加更多生意人 DNA，才能在他之後順利接棒持續領導台積電。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長張忠謀在 2017 年 10 月宣布退休，將在 2018 年 6 月股東會結束後正式交棒，台積電正式進入雙首長時代，市場高度聚焦，少了張忠謀的台積電，共同執行長劉德音與魏哲家接任後，台積電表現後續會如何。

張忠謀退休記者會上就談到，劉、魏兩人生意人比例已經超越工程師，因此他才願意交棒兩人，也期許兩人可以帶領台積電，再創新的奇蹟。

而從台積電今年動作頻頻就可得知，張忠謀似乎都在為今年交棒做準備，台積電今年 10 奈米開始進入量產，7 奈米預計明年投產，隨後南京廠也同樣在今年進設備，明年 5 月可達量產階段，5 奈米也開始啟動，預計 2019 年上半年風險性試產，至於懸宕已久的 3 奈米設廠地點，更巧妙的在張忠謀宣布退休前一個星期五，正式對外公告確定落腳台南。

張忠謀也說，此時交棒不表示萬里無雲，產業競爭仍相當激烈，不過從目前產業發展情形來看，台積電到 2020 年前，每年營收都可有 5-10% 成長率 (以美元計算)，2020 年後則要看劉與魏兩人表現。

張忠謀選在台積電營運高峰時將公司交給劉、魏兩人，也預留了未來 2 年的成長性，再度展現企業領導人風範，也讓市場對後台積電時代能有更多信心，不過可確定是，後張忠謀時代的台積電，將在 2018 年正式到來，產業與公司發展為何，還有待持續觀察。