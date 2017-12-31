〈2018搶先看〉5G拚2020商轉 電信業者鴨子

政府預計在 2020 年釋出 5G 頻譜，可望釋出 3.4-3.6GHz 頻譜，不過目前包括營運模式及釋出方式都還有待釐清，電信業者則是認為，經過 3 次 4G 頻譜拍賣，累計競標金達 1748 億元，電信業者更投入百億元建設網路，但 4G 回收不易，面對後續 5G 的頻譜成本及建設成本，如果沒有好的商業模式，很難說服股東投資。

全球 5G 正式商業化預計 2020 年之後展開，台灣積極規畫 2020 年前後進行 5G 釋照，雖然電信業者大嘆 5G 商業模式未明、投資高、期盼政府提供誘因降低成本，但是在 5G 布局也是如鴨子划水般的進行，誰也不敢輕忽這個可能是未來潛在明星的商機；遠傳 (4904-TW) 已率先展演全新一代 28GHz5G 原型機系統，台灣大 (3045-TW) 則布局相關建設，中華電 (2412-TW) 也在進行 5G 關鍵技術試驗，目標 2020 年商用。

中華電總經理謝繼茂建議政府調降頻譜標金及頻率使用費，他說，中國政府發放頻譜發放並未收費，台灣 5G 頻譜如果也可以直接發放，省下 100 億元對電信業者來說，在投入網路建設時就有很大的幫助，另外，謝繼茂還呼籲釋出低於 1GHz 以下的 5G 頻譜；遠傳總經理李彬則建議，應有租稅優惠；台灣大總經理鄭俊卿希望推動基地台共用。

雖然 5G 目前還有很多待釐清的地方，不過，電信業布局持續進行中，中華電指出，在 5G 布局上，2015 年就參加 3GPP 的 5G 標準制定，同時加入 NGMN 與國外交流，2017 年分別跟愛立信、諾基亞、NTT 簽訂 5G 與 SDN/NFV 合作備忘錄 (MOU)，2017 年至 2018 年進行 5G 關鍵技術試驗，預計 2019 年進行 5G 外場規模試驗，希望 2020 年商用。

遠傳攜手愛立信展演全新一代 28GHz5G 原型機系統，不僅是全台第一，更是在美國、日本、南韓、新加坡等地之外的全球第 8 次展演，成功進行室內、外場域測試，展示 5G 飆速下載挑戰 27Gbps 網速，比目前 4G 平均網速快 300 倍。

遠傳指出， 5G 實驗室自 2016 年成立以來，已完成多項 5G 先進技術的測試評估，包括 Gigabit LTE、4x4 MIMO，256QAM、NB-IoT 及 LAA 技術等，且已陸續導入 4.5G 現網中，有效提升客戶體驗；5G 實驗室將持續與全球各晶片端、手機終端製造商、網路設備廠商、NB-IoT 物聯網廠商及雲端應用服務業者間緊密結合。

台灣大指出，2018 年將力拚 5G、IoT，是主要的網路布建重點，相關作業預估會持續到 2019 年，預計 2019 年將是資本支出最高峰；台灣大認為，預估 5G 較成熟商轉會落在 2019 年，將會出現比較成熟的運用。