沒水準！遊覽車違停亂倒垃圾　司機抓到了將罰6千

太誇張！一台自高雄北上到宜蘭的遊覽車，昨（30）日下午違規停靠在畫有紅線的道路旁，司機先是將車內整理過後，竟開門將一大包垃圾直接往外丟，導致垃圾直街散落在人行道上，過程被附近店家監視器拍下PO網，引發網友撻伐直轟「沒水準！」

最早發現司機亂倒垃圾的林姓童裝業者指出，昨日下午一時許準備開店時，看見店門口前人行道上有許多垃圾，相當氣憤，調閱監視器後才知道是遊覽車司機所為，氣得將影像PO上「宜蘭知識+」社團，之後又被轉PO至臉書「爆料公社」，引發廣大網友關注。

只見影片中的遊覽車司機，將車停靠在宜興路上，整理車內後就打開車門，拿出裝滿垃圾的白色垃圾桶，直接倒往一旁人行道路樹及消防栓，且還不只一次，造成寶特瓶、塑膠等垃圾四處散落，讓轉PO的網友氣得大罵「我不知道現在遊覽車司機水準這樣的高，垃圾丟這樣亂倒，怎麼不拿回家丟你家門口？別人的孩子死不完的心態就對了」