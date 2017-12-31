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沒水準！遊覽車違停亂倒垃圾　司機抓到了將罰6千

社會中心／綜合報導2017/12/31 13:38
▲一名阮姓遊覽車司機從車內拿出一堆垃圾直接倒往一旁人行道。（圖／翻攝自「爆料公社」）
▲一名阮姓遊覽車司機從車內拿出一堆垃圾直接倒往一旁人行道。（圖／翻攝自「爆料公社」）

太誇張！一台自高雄北上到宜蘭的遊覽車，昨（30）日下午違規停靠在畫有紅線的道路旁，司機先是將車內整理過後，竟開門將一大包垃圾直接往外丟，導致垃圾直街散落在人行道上，過程被附近店家監視器拍下PO網，引發網友撻伐直轟「沒水準！」

最早發現司機亂倒垃圾的林姓童裝業者指出，昨日下午一時許準備開店時，看見店門口前人行道上有許多垃圾，相當氣憤，調閱監視器後才知道是遊覽車司機所為，氣得將影像PO上「宜蘭知識+」社團，之後又被轉PO至臉書「爆料公社」，引發廣大網友關注。

只見影片中的遊覽車司機，將車停靠在宜興路上，整理車內後就打開車門，拿出裝滿垃圾的白色垃圾桶，直接倒往一旁人行道路樹及消防栓，且還不只一次，造成寶特瓶、塑膠等垃圾四處散落，讓轉PO的網友氣得大罵「我不知道現在遊覽車司機水準這樣的高，垃圾丟這樣亂倒，怎麼不拿回家丟你家門口？別人的孩子死不完的心態就對了」

許多網友看了也相當憤怒，紛紛表示「太沒公德心了吧～」「台灣最美的風景...還是人嗎？」「超級離譜，台灣人水準這麼低嗎？太丢臉了」「事實證明，亂丟垃圾的罰則太低了！！」事後，當地環保局也已派員前往清理，並找出該遊覽車公司，發現亂丟垃圾者為一名阮姓司機，將依法開出6千元罰單。


▲垃圾散落人行道骯髒又噁心，令許多網友看了很是氣憤。（圖／翻攝自「爆料公社」）

關鍵字遊覽車司機垃圾沒水準公德心
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