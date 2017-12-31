台北101煙火亮點多 張惠妹虛擬影像助陣

（中央社記者朱則瑋台北31日電）台北101今年跨年煙火從跨年前1分鐘開始施放，持續長達6分鐘，搭配由近14萬顆LED組成的TPAD燈網演出，也請來歌手張惠妹、安那透過虛擬影像助陣，陪民眾開心迎接2018年。

台北101跨年煙火總經費逾新台幣6000萬元，雖然考量環保因素，煙火施放量比過去減半成1萬6000發；不過，今年增設「TPAD」燈網，掛在台北101的35樓至90樓間，將配合煙火演出。

今年101煙火以「幸福共好Ｈappy Together」為主題，從跨年前1分鐘開始演出，會先出現代表台灣英雄人物的「神秘嘉賓」，手握倒數計時的TPAD燈網，象徵掌握2018關鍵時刻，隨後TPAD會蛻變成充滿能量的巨型光柱，接著台灣英雄會以沉著腳步帥氣登場。