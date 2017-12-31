台北101煙火亮點多 張惠妹虛擬影像助陣

（中央社記者朱則瑋台北31日電）台北101今年跨年煙火從跨年前1分鐘開始施放，持續長達6分鐘，搭配由近14萬顆LED組成的TPAD燈網演出，也請來歌手張惠妹、安那透過虛擬影像助陣，陪民眾開心迎接2018年。
台北101跨年煙火總經費逾新台幣6000萬元，雖然考量環保因素，煙火施放量比過去減半成1萬6000發；不過，今年增設「TPAD」燈網，掛在台北101的35樓至90樓間，將配合煙火演出。
今年101煙火以「幸福共好Ｈappy Together」為主題，從跨年前1分鐘開始演出，會先出現代表台灣英雄人物的「神秘嘉賓」，手握倒數計時的TPAD燈網，象徵掌握2018關鍵時刻，隨後TPAD會蛻變成充滿能量的巨型光柱，接著台灣英雄會以沉著腳步帥氣登場。
倒數剩10秒鐘時，TPAD將透過巨型數字呈現，當邁入2018年時，壯觀煙火瞬間爆發，煙火演出分4大章節依序進行，第一章「穿越歷史經典」，以白金色與紅色為主要煙火色系，搭配台灣民間老宅的壓花玻璃、花磚、鐵窗花等元素。
第二章「台灣經典再造」，先以金色、紫色為主要煙火色系，搭配台灣鐵花窗等經典建築元素，隨後煙火轉為綠意盎然，再轉為冷色系，歌手張惠妹虛擬影像將在TPAD上現身，搭配經典且具穿透力歌曲，同時影像還會重現3棟台灣最早期的經典金融大樓，包括大阪中立銀行、三井株式會社、新高旅店。
第三章「青春世代無敵」，是色彩繽紛、節奏明快的煙火設計，今年剛出道的歌手安那虛擬影像也會現身TPAD上，以動感歌聲及舞蹈演出。
第四章「2017 台灣精采事件回顧 」，會有多樣的煙火、影像等元素搭配演出，最終TPAD會秀出「2018」等字樣，祝福所有人新年快樂。1061231