NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈柯瑞復出首場　狂飆10記三分彈林明禎辣露屁股蛋　甜開交友條件居家防護24小時錄影 每月只要100元！
中央社

台北101煙火亮點多 張惠妹虛擬影像助陣

中央社2017/12/31 13:31
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者朱則瑋台北31日電）台北101今年跨年煙火從跨年前1分鐘開始施放，持續長達6分鐘，搭配由近14萬顆LED組成的TPAD燈網演出，也請來歌手張惠妹、安那透過虛擬影像助陣，陪民眾開心迎接2018年。

台北101跨年煙火總經費逾新台幣6000萬元，雖然考量環保因素，煙火施放量比過去減半成1萬6000發；不過，今年增設「TPAD」燈網，掛在台北101的35樓至90樓間，將配合煙火演出。

今年101煙火以「幸福共好Ｈappy Together」為主題，從跨年前1分鐘開始演出，會先出現代表台灣英雄人物的「神秘嘉賓」，手握倒數計時的TPAD燈網，象徵掌握2018關鍵時刻，隨後TPAD會蛻變成充滿能量的巨型光柱，接著台灣英雄會以沉著腳步帥氣登場。

倒數剩10秒鐘時，TPAD將透過巨型數字呈現，當邁入2018年時，壯觀煙火瞬間爆發，煙火演出分4大章節依序進行，第一章「穿越歷史經典」，以白金色與紅色為主要煙火色系，搭配台灣民間老宅的壓花玻璃、花磚、鐵窗花等元素。

第二章「台灣經典再造」，先以金色、紫色為主要煙火色系，搭配台灣鐵花窗等經典建築元素，隨後煙火轉為綠意盎然，再轉為冷色系，歌手張惠妹虛擬影像將在TPAD上現身，搭配經典且具穿透力歌曲，同時影像還會重現3棟台灣最早期的經典金融大樓，包括大阪中立銀行、三井株式會社、新高旅店。

第三章「青春世代無敵」，是色彩繽紛、節奏明快的煙火設計，今年剛出道的歌手安那虛擬影像也會現身TPAD上，以動感歌聲及舞蹈演出。

第四章「2017 台灣精采事件回顧 」，會有多樣的煙火、影像等元素搭配演出，最終TPAD會秀出「2018」等字樣，祝福所有人新年快樂。1061231

服務學習成功關鍵 大學：需...日本紅白大賽晚間登場 安室...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan