跨年夜何處去 百貨及影城營業到凌晨

（中央社記者朱則瑋台北31日電）2108年即將到來，部分百貨公司營業時間延長至隔天凌晨1時，影城也延長營業至凌晨3時，讓民眾可在新年第一天好好慶祝。

2017年最後一天，百貨、影城延長營業時間，因應龐大跨年人潮，美麗華百樂園除了舉辦跨年晚會活動，包括百貨、超市、餐廳營業時間皆延長至元旦凌晨1時。

台北京華城從今天上午11時營業至晚上10時30分，喜滿客京華影城則延長至元旦凌晨3時，多部熱門影片都加開午夜場，民眾參加完跨年晚會，還能看電影放鬆一下。

信義商圈鄰近台北跨年活動現場，還能近距離觀看台北101煙火，微風松高店及信義店、新光三越台北信義新天地維持原營業時間；不過，部分餐廳及影城營業時間都有延長。