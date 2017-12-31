F-35B前進部署 進駐亞太中東

（中央社記者曹宇帆洛杉磯30日專電）美國「陸戰隊時報」報導，美軍陸戰隊預計在2018年春季和夏季調派F-35B前進亞太與中東，這是陸戰隊更換戰術飛機長期計畫的一環。

報導引述陸戰隊官員的消息說，F-35B將加入兩個陸戰隊遠征支隊（Marine Expeditionary Unit），部署在日本沖繩與中東。

陸戰隊時報（Marine Corps Times）報導，陸戰隊發言人勃恩斯（Sarah Burns）說，其中之一是第31陸戰隊遠征支隊，由兩棲攻擊艦「黃蜂號」（USS Wasp）搭載；第二個則是搭載第13陸戰隊遠征支隊的兩棲攻擊艦「艾薩克斯號」（USS Essex）。