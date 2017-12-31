〈2018搶先看〉助攻5+2產業、台股資金活水 金

保險業的海外投資曝險部分太高，政府希望增加投資國內標的，引導保險資金投資台灣，不只投資 5+2 產業、還有台股，為了助攻政府政策發展，金管會 2018 年 7 月擬調整保險業 RBC 風險係數，以鬆綁保險業的投資。

台灣保險業擁有豐沛資金，統計至 2017 年 10 月底，壽險業保費收入為 2.78 兆元，整體保險業資產總額 24.45 兆元。但近年保險資金在國內面臨去化的困難，以致對國外的投資比例超過 6 成。

而政府大力推動「5+2」產業創新計畫，包括「綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業、循環經濟」，以加速台灣經濟轉型升級，也希望保險資金積極投入。