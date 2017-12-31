乙一出道20週年 作品深受沉默的羔羊影響

乙一解釋說，使用不同筆名，一開始是為了瞞著編輯和讀者，偷偷活動時使用。後來轉換筆名之間，變成「開關」作用，可以讓他自由切換不同寫作風格的思考模式，他說：「多種身分間討論、吵架的情況，現在好像還沒有發生過，希望之後也不會發生分裂、人格崩壞之類的狀況。」

以不同筆名寫出風格各異作品的小說家乙一在台出版「殺死瑪麗蘇」，由出版社皇冠文化及Openbook閱讀誌邀香港推理作家陳浩基、台灣作家臥斧及神小風，以及多名讀者提問。

（中央社記者羅苑韶台北31日電）日本暢銷作家乙一在台推出出道20週年紀念作，他日前回覆讀者提問指出，很多創作靈感來自影視作品，尤其是電影「沉默的羔羊」影響了他半數以上作品。

乙一筆名來自他之前使用的計算機，「中田永一」是為了在一個合輯裡，讓名字出現在正中間不起眼的位置。而「山白朝子」筆名用來寫陰森可怕的小說，卻刻意選「白朝」這樣帶清涼感有反差的名字。乙一在這些之外還有其他筆名。

陳浩基讚嘆乙一寫出「既殘酷又溫柔的精彩故事」，他問乙一在自己原創作品之外，還陸續與第三方合作寫他人的故事，詢問他對外合作的經驗。

乙一答說，會定期接與他人合作的工作，藉這樣的外在連結，讓腦袋保持正常。他表示：「寫小說的時候，作者能變成那個世界的王，共同合作的工作則不行，但是合作會為自己增加更多社會性。」

談到創作靈感，乙一表示，很多靈感來自影視作品：「我最常想起的是『沉默的羔羊』。現在突然發現，我所做的作品有一半以上都是受到那部電影的影響，尤其是『GOTH斷掌事件』。」GOTH斷掌事件2003年獲第3屆本格推理小說大賞，並被改編成電影和漫畫，將乙一推向人氣作家之列。

「沉默的羔羊」是1991年上映的美國驚悚片，由安東尼霍普金斯和茱蒂福斯特主演。

39歲的乙一還承認自己害怕蝸牛、蛞蝓、蚯蚓、蛆、蜈蚣、馬陸等。

乙一回覆台港作家和讀者的所有答客問全文，2018年1月1日可在Openbook和中央社「文化+」網站讀到。1061231