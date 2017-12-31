〈2018搶先看〉期交所新商品續爆發 原油+兩大外

2017 年期貨市場尤其快速發展，5 月中旬夜盤交易、2 檔連動美股指數的道瓊期貨與標普 500 期貨上線，其中，夜盤交易創造近乎 24 小時的期貨交易，加持期貨市場總成交量在平均波動率不到 12 的低避險情緒中，突圍繳出佳績。

近年來期交所積極推動新商品、新制度，臺灣期貨市場穩健成長。過去兩年已規劃「三足鼎立」的架構，除了既有國內股價指數類主力商品，還繼續發展匯率類商品、國際板—國外股價指數類商品，目前期交所已有涵蓋東證、印度 50、標普 500、道瓊期貨 4 大國際板指數類商品。

台灣期交所 2017 年成功推動夜盤交易上路，再乘勝追擊，預計 2018 年推出成長動能快速及市場需求高的原油期貨，以及英鎊期貨及澳幣期貨，預期可以再推升整體期貨交易量。

不只「三足鼎立」，推動新商品以活絡期貨市場的腳步馬不停蹄，期交所將再努力擘劃新增「第四隻腳」－即商品類期貨及選擇權，目前已有黃金期貨及選擇權，預計在 2018 推出成長動能快速及市場需求高的原油期貨以及英鎊期貨及澳幣期貨。

期貨交易首重波動性，由於原油期貨具有波動性與題材性，一直以來都是投資人關注的熱門商品，特別如石油輸出國組織（OPEC）高舉凍產協議，產油國之間的一舉一動都牽引著油價行情。

根據 FIA MarketVoice Magazine 統計，包含農產品、能源、貴金屬及非貴金屬等四類商品交易量去年都大幅上揚。時間再拉長觀察，2016 年商品類期貨交易量約為 2007 年同類別交易量的五倍。

期交所鑑於能源類商品期貨今年熱度持續，但國內並沒有原油期貨契約，即將推出原油期貨，未來台灣投資人在國內即可交易。

此外，匯率商品部分，觀察歷年全球衍生性商品成交量，匯率期貨成交量排名第三，匯率選擇權也持續成長，依中央銀行統計，在台北外匯市場交易中，不涉新台幣的第三貨幣交易，以美元兌人民幣交易量最大，其次為歐元兌美元、美元兌日圓，而這前三大標的，期交所均已推出相對應的匯率商品。

期交所目前已有人民幣匯率期貨、小型人民幣匯率期貨，為台灣期貨市場第一宗匯率商品及人民幣匯率選擇權、小型人民幣匯率選擇權、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨等，共六項匯率類商品。

為提供更完整的匯率避險與交易管道，期交所擬針對我國外匯市場交易第四、第五大的澳幣兌美元、英鎊兌美元標的，規劃於 2018 年推出這兩大匯率期貨。