嘉義舊神社手水舍 老照片曝光

（中央社記者江俊亮嘉義市31日電）位於嘉義市史蹟資料館對面的「手水舍」，是在日本統治期間興建，市民林麗鳳保存有一張當年的老照片，與現存的手水舍外觀非常接近。

嘉義文史工作者、也是嘉義市文化局「嘉義寫真」編撰蔡榮順今天受訪表示，台灣在日本統治期間，在各地興建許多神社，嘉義神社是優雅的日本「書院造」神社，但如今僅留下齋館、社務所、手水舍等建築。

其中，齋館與社務所已轉型為嘉義市史蹟資料館，並由市府公告為市定古蹟；手水舍幾經重建，迄今仍屹立在原地。

蔡榮順指出，嘉義神社原本是縣社，後來升格為「國幣小社」。市民林麗鳳收藏的「神社休憩所」及「手水社」照片是在升格前拍攝的，因此彌足珍貴。